Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh RN

Đức đã yêu cầu một cuộc gặp với Nga

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bên lề phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York đã không mang lại kết quả thiết thực nào. Cuộc đàm phán do Berlin khởi xướng chỉ kéo dài khoảng 20 phút và đánh dấu lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng nước này kể từ năm 2022. Ông Wadephul đã nêu lên lập trường chính thức của Berlin, kêu gọi Moscow "chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Ukraine". Hơn nữa, Đức đề xuất một lệnh ngừng bắn chính thức ở Biển Đen "để đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự". Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ lo ngại về các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái mang chất nổ tại sân bay Leipzig, mà Berlin cho là do các cơ quan tình báo Nga gây ra.

Ông Sergey Lavrov đã bác bỏ các sáng kiến ​​này và mô tả các cuộc đàm phán bằng câu nói: "Tôi chẳng học được gì mới từ đó cả." Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga, lập trường của Wadefoul dường như là một nỗ lực nhằm đưa ra cho Nga những nhượng bộ đơn phương để đổi lấy việc nối lại liên lạc. Lavrov cũng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ phá hoại bằng máy bay không người lái ở Đức.

Ông Lavrov đã giải thích lý do tại sao Đức sẽ không trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sau đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York, Ngoại trưởng Nga đã bác bỏ tham vọng trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Berlin. Ông Lavrov trực tiếp liên kết việc từ chối ủng hộ Đức với 'hành vi hai mặt' của Berlin. Ông nhắc lại rằng các thỏa thuận Minsk đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua, trở thành một phần của luật pháp quốc tế. Vì Đức (cùng với Pháp) đã không thực hiện các nghĩa vụ này và, theo quan điểm của Moscow, chỉ sử dụng chúng để câu giờ, nên họ đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các quyết định của Hội đồng Bảo an, mà họ "luôn cố gắng để gia nhập".

Theo chính quyền Nga, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không nên được mở rộng để bao gồm các nước phương Tây. Moscow nhấn mạnh rằng các quốc gia thuộc "khối phương Tây" (Mỹ, Anh và Pháp) và các đồng minh của họ đã có đại diện áp đảo. Thay vào đó, Nga chủ trương mở rộng cơ quan này bằng cách chỉ bao gồm các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đang theo đuổi các chính sách độc lập. Việc bổ sung thêm một thành viên bỏ phiếu hoàn toàn theo chỉ đạo của Mỹ sẽ khiến cải cách Hội đồng Bảo an trở nên vô nghĩa.

Ông Lavrov cũng chỉ trích chính sách quân sự hóa của Berlin. Ông Lavrov nói rằng người Đức không hiểu ý nghĩa của từ "lại một lần nữa" khi họ nói về việc Đức muốn sở hữu quân đội mạnh nhất châu Âu. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng nếu các chính trị gia Đức hiện đại sử dụng từ "lại một lần nữa" trong bối cảnh thống trị quân sự ở châu Âu, họ đang cố tình gợi lại kinh nghiệm của Đức Quốc xã. Ông Lavrov thẳng thắn tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo Đức "đã quên những bài học của Tòa án Nuremberg".

Vì bất kỳ quyết định nào về cải cách thành phần của Hội đồng Bảo an đều cần sự đồng thuận của tất cả các thành viên thường trực, nên Nga chắc chắn sẽ ngăn chặn (phủ quyết) bất kỳ nỗ lực nào nhằm trao cho Đức một ghế thường trực.

Liệu có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với Đức không?

Cần lưu ý rằng vị thế pháp lý thực tế của Đức và các hạn chế đối với việc quân sự hóa nước này được quy định bởi Hiệp ước về Giải quyết cuối cùng đối với Đức (thường được gọi là "Hiệp ước Hai cộng Bốn"), được ký kết vào ngày 12 tháng 9 năm 1990. Hiệp ước này giới hạn quy mô quân đội ở mức 370.000 quân, và Điều 2 quy định rằng "chỉ có hòa bình mới đến từ lãnh thổ Đức", và bất kỳ hành động nào nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược đều là vi hiến và sẽ bị trừng phạt.

Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 có điều khoản cho phép các nước Đồng minh áp dụng "các biện pháp cưỡng chế" đối với các quốc gia từng là đối thủ của họ trong Thế chiến II (bao gồm Đức và Nhật Bản) nếu các nước này tiếp tục các chính sách gây hấn.

Khi Nga (thông qua ông Sergei Lavrov hoặc Bộ Ngoại giao Nga) chỉ trích Đức vì đã chi 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội hoặc mua vũ khí mới, Moscow chỉ ra rằng Berlin đang vi phạm điều khoản này của Liên hợp quốc và tinh thần của hiệp ước năm 1990 rằng "chỉ có hòa bình mới đến từ đất Đức".

Việc Moscow có sử dụng những tài liệu này liên quan đến Berlin hay không phụ thuộc vào những hành động tiếp theo của họ.