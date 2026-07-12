Ông Zelensky bất ngờ cách chức thủ tướng Ukraine

Ông Zelensky và bà Svyrydenko. Ảnh: UP.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố cần phải cải tổ Nội các và cách chức thủ tướng đương nhiệm Yulia Svyrydenko, đồng thời công bố những thay đổi trong thành phần người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong số các lĩnh vực trọng điểm, ông Zelensky đã nêu quan hệ với Mỹ, đặc biệt là các thỏa thuận cấp phép sản xuất hệ thống Patriot và các hợp tác an ninh khác, dự án tên lửa phòng không châu Âu, gia nhập EU, quan hệ với các nước láng giềng, chủ yếu là Ba Lan và Hungary, hợp tác với các nước Trung Đông và vùng Vịnh Ba Tư, Trung Quốc và các tổ chức quốc tế quan trọng.

Tổng thống cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường công tác ở các khu vực tiền tuyến và biên giới, tăng cường cung cấp vũ khí và máy bay không người lái cho quân đội, chuẩn bị cho mùa đông, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước và thực hiện các thỏa thuận với các đối tác về việc khôi phục Ukraine.

Theo ông Zelensky, những thay đổi về nhân sự sẽ bắt đầu ở Ukraine để thực hiện chiến lược chính trị mới.

"Chúng tôi đã thảo luận chi tiết với Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Chúng tôi xác định rằng những thay đổi đòi hỏi phải cập nhật Nội các. Tôi biết ơn bà Yulia vì công việc rõ ràng, ổn định và hiệu quả của bà trên cương vị Thủ tướng, vì nhiều năm làm việc hiệu quả trong đội ngũ Ukraine, và tôi đề nghị dẫn dắt một hướng đi mới quan trọng trong quan hệ với một đối tác chủ chốt".

Ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng, cùng với các nghị sĩ, ông sẽ có thể thực hiện những thay đổi phù hợp trong chính phủ.

Ông cũng công bố những thay đổi trong thành phần lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật, nhưng không nêu rõ cụ thể những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến ai.

Bà Svyrydenko đã tự mình xác nhận việc từ chức. Bà giữ chức vụ này trong chưa đầy một năm, trước đó bà từng đứng đầu Bộ Kinh tế.

Quốc hội (Verkhovna Rada) đã chấp nhận đơn từ chức của người tiền nhiệm, ông Denys Shmyhal, vào ngày 16/7/2025, dẫn đến việc giải tán toàn bộ nội các. Ngày hôm sau, quốc hội đã phê chuẩn thành phần mới của nội các.

Cuộc cải tổ nhân sự mới nhất diễn ra trong bối cảnh tình hình của lực lượng Ukraine trên tiền tuyến đang xấu đi nhanh chóng, cộng thêm các vấn đề kinh tế ngày càng trầm trọng và một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến nhóm thân cận của ông Zelensky.

Vụ tham nhũng trị giá 100 triệu đô la do các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn phanh phui hồi tháng 11 năm ngoái tại tập đoàn năng lượng nhà nước Energoatom của Ukraine, được cho là có liên quan đến doanh nhân Timur Mindich, người được truyền thông Ukraine gọi là “ví tiền của ông Zelensky", cũng như cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko và cựu Phó Thủ tướng Aleksey Chernyshov.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc một số quan chức cấp cao từ chức, trong đó có Chánh văn phòng tổng thống Andrey Yermak.