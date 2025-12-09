Ông Zelensky nêu vấn đề nhạy cảm nhất với Kiev trong kế hoạch hoà bình

Theo đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết phiên bản cập nhật của kế hoạch hòa bình mà Kiev đang trao đổi với Mỹ đã được rút gọn xuống còn 20 điểm, thay vì 28 điểm như dự thảo ban đầu. Theo ông, việc tinh giản này nhằm giúp các cuộc tham vấn với Washington trở nên “dễ tiếp cận và khả thi hơn”, mở đường cho một cơ chế đàm phán rõ ràng hướng tới việc chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, mục tiêu của Ukraine và các đối tác là tìm kiếm một nền hòa bình công bằng, chứ không chỉ là một “khoảng tạm ngừng giao tranh”. Ông nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi và tôi tin các nước bạn cũng có quan điểm như vậy, là kết thúc chiến tranh, chứ không phải tạo ra một sự tạm dừng. Chúng ta cần hòa bình thực sự. Để đạt được điều đó, tất cả phải đứng về phía hòa bình".

Theo ông Zelensky, điểm nghẽn lớn nhất là việc các bên vẫn chưa đạt được tầm nhìn chung về tương lai của Donbass. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine giải thích rằng việc điều chỉnh số lượng điểm trong kế hoạch không đồng nghĩa với việc Kiev nhượng bộ về bất kỳ vấn đề then chốt nào. Ông Zelensky liệt kê bốn nhóm chủ đề nhạy cảm đối với Kiev, hiện vẫn là rào cản trong quá trình tham vấn với Mỹ và các nước phương Tây.

Một là, tương lai vùng Donbass – vấn đề gai góc nhất và là tâm điểm của mọi đề xuất hòa bình. Hai là, các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine, đặc biệt là sau khi kết thúc xung đột. Ba là, kiểm soát và vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở năng lượng hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát. Bốn là, các điều khoản tài chính, bao gồm việc tái thiết, bồi thường thiệt hại và sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa.

Theo ông Zelensky, điểm nghẽn lớn nhất là việc các bên vẫn chưa đạt được tầm nhìn chung về tương lai của Donbass – yếu tố khiến ông chưa thể chấp nhận bản kế hoạch mà Washington đề xuất.

Ông Zelensky đã tới London để thảo luận về các vấn đề then chốt trong kế hoạch hoà bình cùng lãnh đạo các nước thuộc Liên minh tự nguyện. Ảnh: Reuters

Được biết, hôm 8/12, Tổng thống Zelensky cũng đã tới London để gặp các lãnh đạo thuộc Liên minh Tự nguyện – gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Đây được cho là ba đối tác châu Âu quan trọng nhất trong việc xây dựng và bảo đảm bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào cho Ukraine.

Theo thông báo từ phía Kiev, cuộc họp tại London tập trung vào ba vấn đề: lãnh thổ và chủ quyền, đặc biệt là Donbass và các khu vực do Nga kiểm soát; tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu, bao gồm cơ chế sử dụng nguồn tài chính này để hỗ trợ Ukraine; các cam kết an ninh dài hạn, trong đó có khả năng tăng cường hỗ trợ phòng không và các thỏa thuận song phương.

Giới chuyên gia nhận định, việc ông Zelensky chọn London làm điểm đến ngay sau khi cập nhật kế hoạch hòa bình cho thấy Kiev muốn đảm bảo sự thống nhất tuyệt đối trong nhóm các đồng minh chủ chốt trước khi tiến tới các cuộc thảo luận sâu hơn với Mỹ.