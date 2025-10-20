Cựu Tổng giám đốc SJC xin tòa xem lại việc phải nộp 10.800 lượng vàng

Ngày 20/10, TAND TP HCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) đối với bản án 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp là 25 năm tù.

Bà Hằng xin tòa phúc thẩm xem xét lại hành vi của mình, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc bố mẹ già hai bên và đóng góp cho xã hội trong những năm còn lại của cuộc đời.

Bị cáo cho biết, gia đình nội ngoại đều có nhiều người có công với cách mạng, bản thân là chiến sĩ thi đua xuất sắc nhiều năm và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Trước khi bị bắt bà đang theo học ngành dược và tâm lý, với mong muốn khi về hưu sẽ cống hiến cho xã hội nhưng kế hoạch hiện dang dở.

Cũng như trình bày tại tòa sơ thẩm trước đó, cựu Tổng giám đốc SJC cho biết sẽ thuyết phục gia đình sớm khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Cựu Tổng giám đốc SJC tại phiên sơ thẩm cuối tháng 9. Ảnh: Quỳnh Trần

Về phần trách nhiệm dân sự, bà Hằng xin tòa xem xét lại phán quyết buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng (5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.110 lượng vàng nhẫn, trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng) để sung công quỹ. Việc phải nộp lại vàng này, theo bà là "không có khả năng" cũng như bà và các bị cáo khác không dùng tổng số vàng nguyên liệu này để sản xuất trái phép mà đây là tổng số vàng của nhiều lần.

Bà trình bày, bản thân đang bị cáo buộc về việc chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài chèn vào trong 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước để sản xuất 6.255 lượng vàng miếng trái phép và hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC. Như vậy, trong 56 đợt gia công vàng móp méo thì mỗi đợt sản xuất được 100 lượng thành phẩm SJC trái phép bán ra thị trường. Số tiền thu được từ chênh lệch giữa giá trị nguyên liệu và SJC sẽ được tiếp tục quay vòng vốn mua nguyên liệu vào đợt gia công tiếp theo cho đến đợt 56.

Về số tiền thu lợi bất chính, theo trách nhiệm của mỗi người đã được xác định và bị cáo sẽ nhanh nhất thuyết phục gia đình khắc phục.

Tương tự, đối với số vàng nhẫn trái phép, mỗi lần sản xuất Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) chỉ làm cho Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) từ 30 đến 40 lượng thành phầm bán ra thị trường. Số tiền này sau đó quay vòng vốn mua từ 30 đến 40 lượng vàng nguyên liệu cho lần sản xuất tiếp theo. Số vàng nhẫn sản xuất trái phép 11.503 lượng là tổng khối lượng của nhiều lần sản xuất.

Bị cáo Trần Tấn Phát tại phiên xử sơ thẩm hồi cuối tháng 9. Ảnh: Quỳnh Trần

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2021 đến 2024, bà Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ được giao và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi sai phạm: chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt; chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước... từ đó chiếm đoạt vàng dôi dư và hưởng lợi cá nhân.

Ngoài ra, bà Hằng yêu cầu chi nhánh lập chứng từ sai sự thật, tạo lỗ khống để rút tiền; đồng thời lợi dụng chính sách bán vàng bình ổn giá, chỉ bán một phần cho khách hàng, còn lại tuồn ra thị trường với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.

Giữa năm 2024, khi Ngân hàng Nhà nước giao SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt từ 0,00007 lên 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm. Với thủ đoạn này, bà phê duyệt cấp dưới báo cáo hao hụt cao hơn thực tế, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (8,4 tỷ đồng). Riêng Hằng hưởng lợi hơn 85 lượng (khoảng 6,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo và đồng phạm đã phạm tội Tham ô tài sản với số tiền 11,6 tỷ đồng.

Đồng thời, với động cơ trục lợi, bà Hằng đồng ý chủ trương để cấp dưới là Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát cùng đồng phạm mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào cho chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi 64 tỷ.

Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ ngoài, giao cho Phát sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.000 lượng vàng nhẫn trái quy định; gây thiệt hại 15 tỷ đồng. Trong vụ này bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ.

Cựu Tổng giám đốc cũng bị tòa xác định là lợi dụng việc SJC được giao bán vàng bình ổn giá để trục lợi. Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống danh sách hơn 4.300 khách hàng mua 7.000 lượng vàng, thực tế đem bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, thu về 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Cá nhân bà Hằng hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.

Hôm 30/9, TAND TP HCM tuyên buộc bà Hằng tổng cộng 25 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Phát lĩnh 22 năm 6 tháng; Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) nhận 15 năm cùng về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về trách nhiệm dân sự, bà Hằng và một số bị cáo khác phải nộp lại tổng cộng hơn 17.000 lượng vàng sản xuất trái phép.