Để hiểu sự hình thành quyền lực của gia tộc họ Minh, phải quay về năm 2009 – thời điểm biến động trong lịch sử khu tự trị Kokang, thuộc bang Shan của Myanmar, nằm sát biên giới Trung Quốc.

Khi ấy, ông Bành Gia Thắng (Peng Jiasheng), thủ lĩnh gốc Hoa của Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) là người đứng đầu khu tự trị. Ông Bành kiên quyết từ chối khi bị quân đội Myanmar gây sức ép buộc phải sáp nhập vào lực lượng biên phòng do trung ương kiểm soát. Đây là lúc nội bộ MNDAA lung lay, nhiều tướng tá và chỉ huy địa phương quay lưng.

Trong số đó có Minh Học Xương (sinh năm 1954) một nhân vật cũng gốc Hoa, từng theo ông Bành từ nhiều năm trước. Ông ta không chỉ “bỏ thuyền giữa dòng” mà còn nhanh chóng tìm đường móc nối với các thế lực đang lên, theo cổng thông tin QQ News của Trung Quốc.

Tài liệu địa phương cho biết, Bạch Tác Khiên (Bai Xuoqian) – vốn là cấp phó của ông Bành – đã chủ động liên lạc với quân đội, đề nghị được làm lãnh đạo mới của khu tự trị. Các gia tộc khác như họ Ngụy, họ Lưu, vốn lâu nay nắm quyền kinh tế ngầm ở Kokang, cũng ngả theo cục diện mới.

Minh Học Xương, với bản tính khôn khéo và lọc lõi, đã biết tận dụng thời cơ này. Ông ta đặt mình vào vị thế “đồng minh mới nổi” giữa các gia tộc kỳ cựu, hứa hẹn chia sẻ lợi ích và duy trì ổn định địa bàn. Sự linh hoạt ấy giúp Minh Học Xương được bổ nhiệm làm Chủ tịch huyện Laukkaing, sau này là Phó Chủ tịch khu tự trị Kokang và nghị sĩ bang Shan (giai đoạn sau năm 2010), theo QQ News.