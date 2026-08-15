“Chúng tôi đã quật ngã đội quân được vũ trang mạnh nhất lịch sử”: Tướng Iran tuyên bố "sốc" khiến Mỹ "nóng mặt"

Thiếu tướng Ahmad Vahidi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh Parstoday

Theo Pars Today, dẫn nguồn truyền hình nhà nước IRIB, trong một thông điệp gửi lực lượng Iran, Tướng Vahidi nhấn mạnh những gì các binh sĩ nước này thể hiện trong 6 tháng chiến đấu đã thu hút sự chú ý của thế giới và thắp lên hy vọng cho những người mà ông gọi là “bị áp bức”.

Ông Vahidi cho rằng các lực lượng Iran đã chiến đấu trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt, từ nắng nóng và độ ẩm cao tại các đảo, khu vực ven biển phía Nam cho tới giá rét tại những vùng núi biên giới phía Bắc.

Theo vị tướng Iran, bất chấp những điều kiện này, quân đội nước này vẫn tiến hành các chiến dịch tấn công và phòng thủ dưới hỏa lực mạnh và đạt được kết quả mà ông đánh giá là đáng kể.

“Thông qua các chiến dịch tấn công và phòng thủ thành công dưới hỏa lực dữ dội, các bạn đã khiến đội quân được vũ trang mạnh nhất lịch sử phải khuất phục”, ông Vahidi tuyên bố.

Tướng Vahidi đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các lực lượng Iran trong suốt 6 tháng qua.

Phát biểu của người đứng đầu IRGC được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran và các đối thủ vẫn tiếp diễn. Pars Today không cung cấp thêm các số liệu độc lập để chứng minh cho tuyên bố của Tướng Vahidi về mức độ thiệt hại hoặc khả năng chiến đấu của đối phương.

Mỹ, Israel cũng chưa bình luận về những tuyên bố của ông Vahidi.