Iran đáp trả tuyên bố của ông Trump về eo biển Hormuz

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã lên tiếng đáp trả tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về eo biển Hormuz, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói có thể tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này là lãnh thổ Mỹ sau khi đánh bại Iran.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

“Eo biển Hormuz không thể bị chiếm bằng một bài đăng trên mạng xã hội, cũng không thể bằng tàu sân bay, một mệnh lệnh hay bài phát biểu tranh cử. Iran không sợ các mối đe dọa và cũng không khuất phục trước những màn phô trương sức mạnh”, ông Gharibabadi viết trên mạng xã hội X.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz đã là của Iran, đang là của Iran và sẽ vẫn là của Iran. Eo biển này chỉ được đóng và mở theo mệnh lệnh của Iran”.

Ông Gharibabadi đồng thời tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển “chừng nào Mỹ chưa chấp nhận thực tế thất bại và từ bỏ những ảo tưởng viển vông”.

Ngày 14/8, Phát biểu tại Trung tâm Huấn luyện và Tình báo David S. Mack ở bang New York, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể sớm tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ của Mỹ” sau khi hoàn tất việc đánh bại Iran.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, đồng thời ví lệnh phong tỏa của Washington như một “bức tường thép”. Ông khẳng định Mỹ “hoàn toàn kiểm soát” và “sở hữu” eo biển này theo đúng nghĩa, đồng thời cho biết Washington chỉ cho phép tàu thuyền đi qua khi muốn.

Tổng thống Mỹ cho rằng lệnh phong tỏa đang khiến Iran thiệt hại “hàng trăm triệu USD mỗi ngày”. Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt trên diện rộng của Mỹ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Tehran. Ông Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh hơn 100 lần” nếu Iran tiến hành một cuộc tấn công.