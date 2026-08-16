Iran xác nhận cùng Oman thống nhất bản đồ hàng hải qua Hormuz

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 15/8 (giờ địa phương) thông báo Tehran và Muscat đã đạt thỏa thuận về bản đồ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, sau những tiến triển trong các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai nước.

Theo đó, Tehran và Muscat hiện tiếp tục thảo luận về một số vấn đề còn tồn đọng, trong đó có nội dung tuyên bố chung dự kiến được hai nước công bố. Các cuộc trao đổi sẽ được duy trì cho đến khi toàn bộ quá trình được hoàn tất.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Baghaei đồng thời nhấn mạnh đây là thỏa thuận độc lập giữa Iran và Oman, với mục tiêu bảo đảm tàu thuyền có thể lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, tôn trọng chủ quyền của cả hai quốc gia ven biển.

Thông báo mới nhất được Iran đưa ra ngay sau khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này Kazem Gharibabadi bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về việc có thể tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ sau khi đánh bại Iran.

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đang kiểm soát chặt chẽ Hormuz, đồng thời ví lệnh phong tỏa của Washington như một “bức tường thép”, khiến Iran thiệt hại “hàng trăm triệu USD mỗi ngày”.

Iran và Oman nằm ở hai phía của eo biển Hormuz, tuyến đường thủy nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và biển Arab. Vị trí địa lý khiến hai nước đóng vai trò trực tiếp trong việc bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động hàng hải tại khu vực.

Theo các chuyên gia, việc hai bên thống nhất bản đồ tuyến hàng hải được xem là một bước tiến kỹ thuật quan trọng trong quá trình xây dựng cơ chế lưu thông qua Hormuz. Tuy nhiên, Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman vẫn chưa kết thúc và hai bên sẽ tiếp tục xử lý những vấn đề còn lại trước khi hoàn tất thỏa thuận.

Trong một diễn biến có khác, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mới đây lên án điều mà nước này gọi là “cuộc tấn công thù địch của Iran” nhằm vào hai tàu thuộc Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) khi các tàu này đi qua eo biển Hormuz, song cho biết vụ việc không gây thương vong.

Theo Aljazeera, các nước vùng Vịnh hiện đang thúc đẩy các cơ chế hợp tác nhằm tăng cường an ninh hàng hải. Bộ Quốc phòng Arab Saudi cho biết, 15 quốc gia đã ký tuyên bố thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia. Liên minh dự kiến tập trung bảo vệ hoạt động hàng hải và thương mại tại Biển Đỏ, vịnh Aden và Eo biển Bab Al-Mandab.