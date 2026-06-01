Mỹ và Iran liên tiếp không kích trả đũa lẫn nhau

Hãng tin AP dẫn thông tin từ quân đội Mỹ vào ngày 1-6 cho biết quốc gia này đã ném bom các vị trí kiểm soát máy bay không người lái và radar của Iran.

Động thái trên diễn ra sau khi Tehran bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ vào cuối tuần trước.

Phía Iran đã xác nhận thực hiện một cuộc tấn công trả đũa, trong khi chính quyền Kuwait thông báo hệ thống phòng không của họ phải liên tục nổ súng vào đầu ngày 1-6 để đánh chặn các đợt tên lửa và máy bay không người lái hướng vào lãnh thổ nước này.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích đáp trả được triển khai vào ngày 30-5 và ngày 31-5 xung quanh khu vực gần TP Geruk và trên đảo Qeshm.

CENTCOM tuyên bố: "Các cuộc tấn công có tính toán và thận trọng diễn ra nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, bao gồm việc bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế".

Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã nhanh chóng phản ứng bằng cách loại bỏ các hệ thống phòng không, một trạm điều khiển mặt đất và hai máy bay không người lái gây ra mối đe dọa rõ ràng cho các tàu thuyền di chuyển qua vùng biển khu vực" - CENTCOM cho biết.

Phía Mỹ cho biết thêm không có binh sĩ nào của họ bị thương trong các vụ tấn công trên.

Bản đồ vị trí các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Ảnh: AP.

Ở chiều ngược lại, hãng tin Anadolu dẫn thông báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào đầu ngày 1-6 cho biết Lực lượng Không vũ trụ của họ đã nhắm mục tiêu và phá hủy một căn cứ không quân của Mỹ.

Theo hãng tin Mehr của Iran, Tehran cáo buộc căn cứ này là nơi Mỹ sử dụng để phóng vũ khí tấn công một tháp truyền thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan vào ngày 31-5.

Thông cáo từ IRGC được hãng thông tấn nhà nước IRNA trích dẫn nêu rõ cuộc trả đũa được thực hiện vài giờ sau đợt tấn công của Mỹ và toàn bộ các mục tiêu định trước đều bị phá hủy hoàn toàn.

Lực lượng này cũng đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ động thái tấn công nào tiếp theo sẽ đối mặt với phản ứng có quy mô và tính chất khác biệt, đồng thời Mỹ phải chịu trách nhiệm về mọi sự leo thang căng thẳng.

Đến nay, giới chức Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các tuyên bố này từ phía Iran.

Các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp phản ánh sự mong manh của lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần qua trong cuộc chiến Iran. Bất chấp nỗ lực đàm phán gia hạn thỏa thuận của giới chức hai nước, các vụ đụng độ vũ lực vẫn liên tục diễn ra.

Trong thời gian này, Iran tiếp tục duy trì sự kiểm soát tại eo biển Hormuz, nơi vốn là tuyến đường vận chuyển của 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trên thế giới.

Cùng thời điểm đó, tình hình chiến sự tại khu vực tiếp tục leo thang khi Israel mở rộng phạm vi kiểm soát tại Lebanon vượt qua sông Litani, trong khi nhóm vũ trang Hezbollah duy trì việc phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel.