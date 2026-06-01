Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược Tăng cường

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, ngày 1-6, sau khi dự Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Malacanang, thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á mà Philippines có quan hệ ở tầm mức Đối tác chiến lược, cho thấy sự coi trọng của Philippines đối với mối quan hệ này. Việc chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực thực chất khác vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Chính phủ và nhân dân Philippines; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn mà Philippines đã đạt được trong những năm qua, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng, toàn diện và có khả năng chống chịu tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Marcos tới Việt Nam vào tháng 1-2024. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước.

Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, hợp tác biển, đại dương; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá.

Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước; nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỉ USD, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các trái cây tươi của mỗi nước; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác thương mại nông lâm thủy sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để bảo đảm an ninh lương thực, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines - Việt Nam; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ, quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số…; Philippines sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. mong muốn có thêm ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Philippines và ngược lại; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi về giáo dục, hợp tác học thuật giữa các trường đại học hai nước, nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu; chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines vào giai đoạn phát triển mới.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, đào tạo và du lịch.