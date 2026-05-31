Israel hỗn loạn vì hứng đòn tấn công tên lửa choáng váng, Thủ tướng Netanyahu họp nội các chiến tranh khẩn cấp

Theo kênh Channel 13 của Israel ngày 31/5, ông Netanyahu đã lên lịch cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Tổng tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir cùng các chỉ huy quân sự phụ trách khu vực phía bắc.

Báo cáo cho biết quân đội Israel đã bị bất ngờ trước quy mô các đợt pháo kích bằng rocket cũng như quyết định thay đổi chiến thuật tác chiến của Hezbollah nhằm đáp trả việc Israel mở rộng các hoạt động trên bộ tại miền nam Lebanon.

Theo nguồn tin này, hàng chục quả rocket đã được phóng từ Lebanon về phía miền bắc Israel trong ngày thứ Bảy. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 17/4, các quả rocket đã bay tới các thành phố Safed và Nahariya ở miền bắc Israel.

Báo cáo mô tả tình hình tại khu vực phía bắc là "hỗn loạn hoàn toàn và mất kiểm soát", đồng thời chỉ trích rằng chính phủ Israel dường như không quan tâm đúng mức đến diễn biến đang xảy ra.

Báo động liên tục vì UAV Hezbollah

Trong một diễn biến liên quan, Đài Phát thanh Quân đội Israel cho biết các còi báo động đã vang lên 1.099 lần tại miền bắc Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah bắt đầu có hiệu lực.

Hezbollah tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh sĩ Israel gần khu định cư Natua cũng như căn cứ quân sự Galilee Forest ở miền bắc Israel.

Trong những tuần gần đây, các UAV của Hezbollah ngày càng khiến giới chức Israel lo ngại. Thủ tướng Netanyahu từng mô tả đây là một "mối đe dọa lớn" do rất khó phát hiện và đánh chặn.

Giao tranh tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn

Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và hoạt động quân sự tại Lebanon bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn thêm 45 ngày từ ngày 17/5 sau các cuộc đàm phán gián tiếp do Mỹ làm trung gian.

Theo Bộ Y tế Công cộng Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến hơn 3.371 người thiệt mạng tại Lebanon.