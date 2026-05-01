Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran, Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến

Động thái xảy ra trong bối cảnh giới chức Israel đang tăng tốc chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran sớm bùng phát trở lại, có thể chỉ sau vài ngày nữa.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái tại các khu vực phía Tây, phía Nam và Trung tâm thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận, song chưa rõ do pháo phòng không hay các thiết bị xâm nhập gây ra. Nguồn gốc các máy bay xâm nhập cũng như thiệt hại liên quan trong vụ việc chưa được công bố.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi lệnh ngừng giữa Mỹ và Iran có hiệu lực hôm 8/4, hệ thống phòng không Iran được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái xâm nhập không phận thủ đô Tehran. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin và dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể sớm bùng phát trở lại.

Tại Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2, kênh số 12 tối qua đưa tin các lực lượng Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng mở lại cuộc chiến với Iran. Theo nguồn tin, giới chức Israel tin rằng đàm phán Mỹ-Iran có thể đổ vỡ ngay đầu tuần tới, đồng nghĩa khả năng tái phát xung đột sau ít ngày nữa. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Israel thông báo quân đội nước này vừa nhận thêm 6.500 tấn thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó có hàng nghìn quả đạn và xe thiết giáp hạng nhẹ. Kể từ đầu xung đột ngày 28/2, Israel đã nhận được tổng cộng gần 116.000 tấn vũ khí và thiết bị quân sự.

Trong khi đó tại UAE, quốc gia vùng Vịnh chịu tác động nghiêm trọng nhất từ chiến dịch tấn công trả đũa của Iran, Bộ Ngoại giao nước này tối qua thông báo lệnh cấm công dân UAE di chuyển tới các nước Iran, Lebanon và Iraq. Thông báo đồng thời yêu cầu công dân UAE đang có mặt tại 3 quốc gia lập tức rời đi và trở về đất nước.

Về phía Iran, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Majid Mousavi hôm qua cảnh báo: bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Iran, dù với quy mô hạn chế, cũng sẽ dẫn tới những đòn trả đũa kéo dài và gây đau đớn cho các lực lượng Mỹ tại khu vực. Ông Majid Mousavi nhấn mạnh Iran đã từng tàn phá các căn cứ Mỹ trong giai đoạn đầu xung đột, và sẽ làm lại điều tương tự với các chiến hạm Hoa Kỳ, nếu chiến tranh tái phát. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Axios, ông Majid Mousavi đồng thời cáo buộc quân đội Mỹ đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công chớp nhoáng mới chống lại Iran, hòng gây sức ép với Tehran trên bàn đàm phán.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 30/4 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Truyền thông Iran cho biết đây là lần điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng mở lại tiếp xúc ngoại giao với Mỹ, nếu Wahsington từ bỏ chính sách “đòi hỏi tối đa” cùng hành vi “cướp biển” nhằm vào Tehran. Ông Pezeshkian đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đã gây ra những tội ác chiến tranh với Iran, bao gồm ám sát lãnh tụ tối cao cùng các quan chức chính trị và quân sự; phá hủy các hạ tầng công cộng thiết yếu như trường học, bệnh viện, cơ sở hạt nhân.