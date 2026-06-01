Iran nêu lý do chưa chấp nhận thỏa thuận với Mỹ

Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức hôm 31/5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định các nhà đàm phán của Tehran không tin tưởng vào những lời hứa hay cam kết nào từ Mỹ. Theo ông, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến những lợi ích thiết thực của Iran.

“Tiêu chí của chúng tôi là phải đạt được những kết quả cụ thể trước khi chúng tôi thực hiện các cam kết đáp lại. Cho đến khi chắc chắn những quyền lợi của người dân Iran được tôn trọng, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào”, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ghalibaf nói.

Tuyên bố trên của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran thời gian qua đang gặp bế tắc xoay quanh những điều khoản hai bên đưa ra trong đề xuất hòa bình. Phía Mỹ luôn bày tỏ lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân và hàng trăm kg uranium đã làm giàu của Iran, cũng như tình hình ở eo biển Hormuz chiến lược.

Trong khi đó, chính quyền Tehran không tỏ ý nhượng bộ trước những yêu cầu của Washington và nhiều lần nhấn mạnh quốc gia Trung Đông này không định phát triển vũ khí hạt nhân.