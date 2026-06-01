Cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố bất ngờ về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh RIA

Ông nói thêm rằng nhiệm vụ là phải tận dụng "cơ hội hiếm hoi" này. Theo ông Poroshenko, điều đầu tiên cần làm là đạt được lệnh ngừng bắn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hồi tháng 4 rằng chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống Ukraine Zelensky đủ can đảm để ký kết một thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông lưu ý rằng Moscow không muốn một lệnh ngừng bắn, mà là một nền hòa bình lâu dài và bền vững. tuyên bố rằng Ukraine chưa bao giờ gần với hòa bình hơn vào tháng 5 năm 2026.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ukraine, châu Âu và thế giới chưa bao giờ gần với hòa bình hơn lúc này, vào tháng 5 năm 2026", ông được trích dẫn trên trang web của đảng Đoàn kết châu Âu.

Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/5 thông báo đã giáng đòn vào các xưởng sản xuất, bãi phóng UAV tầm xa, kho nhiên liệu và hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine.

"Hàng không chiến dịch-chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân Nga đã giáng đòn tấn công gây thiệt hại nặng cho các xưởng sản xuất, bãi phóng máy bay không người lái tầm xa, căn cứ lưu trữ nhiên liệu, các chủ thể cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng chuyên phục vụ cho lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraina", thông báo cho biết.

Đòn hoả lực của quân Nga cũng dội vào đánh tan các điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài tại 143 khu vực.

Ngoài ra, trong vòng 24 giờ qua, phòng không Nga đã bắn hạ 405 máy bay không người lái, 4 quả bom hàng không có dẫn đường và 2 rocket từ hệ thống phản lực phóng loạt HIMARS của đối phương.