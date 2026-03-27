Mỹ tiếp tục tạm hoãn tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày

“Theo yêu cầu của Chính phủ Iran, xin hãy hiểu rằng tuyên bố này nhằm thể hiện việc tôi tạm dừng kế hoạch phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, đến thứ Hai, ngày 6/4/2026, lúc 20h theo giờ miền Đông. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và, bất chấp những tuyên bố sai lệch trái chiều từ các phương tiện truyền thông đưa tin giả và những người khác, chúng đang diễn ra rất tốt”, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Trả lời phỏng vấn Fox News về quyết định của mình, ông Trump cho biết: “Họ [Iran - ND] đã nói với tôi rất lịch sự, thông qua người của tôi, ‘Chúng tôi có thể có thêm thời gian không?’ Bởi vì chúng ta đang nói về đêm mai [thời điểm việc gia hạn tối hậu thư 5 ngày kết thúc - ND], khá nhanh chóng, và nếu họ không làm những gì họ phải làm, tôi sẽ phá hủy các nhà máy điện của họ”.

Theo ông Trump, phía Iran yêu cầu thêm 7 ngày nhưng ông đã gia hạn thêm 10 ngày và các quan chức Iran "rất biết ơn" vì điều đó.

Khi Tổng thống Trump lần đầu tiên đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, ông nói rằng nước Tehran chỉ có 48 giờ để mở eo biển Hormuz. Sau đó, ông đã lùi thời hạn đó lại 5 ngày, đến thứ Sáu (27/3), trước khi lại lùi thêm một lần nữa.