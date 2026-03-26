Củng cố khả năng chiến đấu - truyền thông tiết lộ Iran bí mật nhận UAV từ Nga

Máy bay không người lái Geran-2 phiên bản cải tiến nhiều khả năng được chuyển giao cho Iran. Ảnh: orda.kz.

Theo tình báo phương Tây, Nga và Iran đã bắt đầu bí mật thảo luận về việc cung cấp máy bay không người lái từ những ngày đầu khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Cùng với máy bay không người lái, Moscow cũng có thể vận chuyển vật tư y tế và thực phẩm đến Iran. Quá trình giao hàng bắt đầu vào đầu tháng Ba và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng.

Các cơ quan tình báo phương Tây vẫn chưa xác định được chính xác loại máy bay không người lái mà Nga đã đồng ý gửi cho Iran. Họ tin rằng Nga chỉ có thể gửi mẫu Geran-2, được phát triển từ Shahed-136 của Iran.

Từ năm 2023, Nga đã tự sản xuất máy bay không người lái tấn công cảm tử dựa trên thiết kế máy bay không người lái Shahed của Iran để sử dụng tại Ukraine. Chúng đã được sửa đổi để né tránh hệ thống phòng không tốt hơn và mang tải trọng lớn hơn. Các báo cáo truyền thông cho rằng Nga có thể bắt đầu sử dụng các phiên bản máy bay không người lái Geran chạy bằng động cơ phản lực có khả năng bay với tốc độ lên đến 600 km/h chống lại Ukraine.

"Một quan chức cấp cao phương Tây cho biết Moscow đang can thiệp không chỉ để củng cố khả năng chiến đấu của Iran mà còn để bảo đảm sự ổn định chính trị rộng lớn hơn của chế độ Tehran" - Financial Times cho biết.

Tehran cũng đã yêu cầu Điện Kremlin cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến hơn.

Hai nước đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp 500 hệ thống phòng không vác vai Verba và 2.500 tên lửa cho các hệ thống này vào tháng 12/2025.

Trong khi đó, theo các nguồn tin, Moscow đã từ chối yêu cầu của Iran về hệ thống S-400, một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga, có thể là do lo ngại về việc căng thẳng leo thang với Mỹ.

Nga đã công khai khẳng định rằng họ chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Tuần trước, Nga tuyên bố đã gửi hơn 13 tấn thuốc men đến Iran thông qua Azerbaijan và dự định sẽ tiếp tục các chuyến hàng khác.

Tuần trước, Israel đã tấn công cảng Bandar Anzali của Iran trên Biển Caspi, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển máy bay không người lái, đạn dược và các thiết bị quân sự khác giữa Nga và Iran. Nga cảnh báo sẽ phản ứng rất tiêu cực nếu chiến sự lan tới khu vực Biển Caspi.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông không lo ngại việc Iran nhận được thông tin tình báo từ Nga để tấn công các vị trí của quân đội Mỹ.

Báo chí cho biết, Mỹ đã bắt đầu sử dụng các máy bay không người lái tương tự như Shahed của riêng mình, hệ thống LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), để chống lại Iran.