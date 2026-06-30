Mỹ thúc đẩy đàm phán với Iran, phe Dân chủ chỉ trích Nhà Trắng "thiếu minh bạch"

Theo Reuters, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve Daines cho biết chính quyền chỉ cung cấp thông tin ở mức hạn chế, song ông vẫn đánh giá cuộc trao đổi là "mang tính xây dựng". Trong khi đó, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích cuộc họp là "thiếu minh bạch và không cung cấp thông tin chi tiết".

Một người phụ nữ cầm quốc kỳ Iran trên đường phố. Ảnh: AP

"Sau khi đưa nước Mỹ vào một cuộc xung đột tốn kém, chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa thể chỉ ra người dân Mỹ sẽ nhận được điều gì. Thay vào đó, Ngoại trưởng Rubio xác nhận với tôi rằng Iran sẽ thu về hàng tỷ USD từ doanh thu dầu mỏ, trong khi vẫn duy trì đòn bẩy chiến lược đối với eo biển Hormuz", ông Schumer nói.

Ở một diễn biến khác, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner dẫn đầu vòng đàm phán kỹ thuật mới với Iran tại Doha (Qatar) trong tuần này.

Một quan chức Mỹ cũng xác nhận rằng các cuộc thảo luận tiếp theo về bản ghi nhớ tạm thời (MOU) giữa phái đoàn Mỹ và Iran sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

"Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ tiếp diễn trong tuần này", quan chức này cho biết.

"Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại trong khu vực về nhiều nội dung khác nhau của bản ghi nhớ tạm thời", quan chức trên nói thêm.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Doha (Qatar) vào ngày 1/7, sau khi Tehran được cho là đã "đề nghị nối lại đàm phán".

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã bác bỏ thông tin này, khẳng định hiện không có cuộc gặp nào với các quan chức Mỹ được lên kế hoạch tại Doha. Ông cũng cho biết hai bên chưa lên lịch bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa các nhóm kỹ thuật.