Iran và Mỹ nhất trí ngừng tấn công, nối lại đàm phán

Hình ảnh Iran phóng tên lửa được cắt từ video công bố ngày 28/6. (Ảnh: WANA)

Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, hai bên dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 30/6 tại Qatar. Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Hai bên trở lại con đường ngoại giao sau nhiều ngày không kích và phản công liên tiếp, kể từ khi vật thể bay của Iran đánh trúng tàu chở hàng ở eo biển Hormuz ngày 25/6. Cả Washington và Tehran đều cáo buộc đối phương vi phạm thoả thuận ngừng bắn tạm thời mà hai bên đạt được ngày 17/6.

Rạng sáng 28/6, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ “xóa sổ” ban lãnh đạo Iran nếu nước này không tuân thủ thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Cùng ngày, Israel tiếp tục tấn công Hezbollah, phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm của lực lượng này tại ngôi làng ở miền nam Li-băng. Iran yêu cầu phải chấm dứt giao tranh tại Li-băng nếu muốn duy trì thỏa thuận hòa bình rộng hơn.

Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã thực hiện thêm đợt không kích vào Iran, chỉ vài giờ sau khi tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz.

“Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn kiềm chế được nữa và buộc phải hoàn tất công việc mà chúng ta đã khởi đầu rất thành công bằng biện pháp quân sự”, ông Trump viết trên mạng xã hội, trước khi Axios đưa tin về việc trở lại đàm phán.

“Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại!”, ông Trump tuyên bố.

Thỏa thuận hòa bình tạm thời gồm 14 điểm, được thiết kế nhằm chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 và mở lại eo biển Hormuz, trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về những vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran.

Với tình trạng mong manh của thỏa thuận, Iran đã hủy cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra trong ngày 28/2. Một thành viên thuộc Văn phòng Bảo tồn và Xuất bản các tác phẩm của Lãnh tụ tối cao Iran phát biểu trên truyền hình nhà nước, rằng quyết định này xuất phát từ các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Iran cũng như việc các điều kiện trong Biên bản ghi nhớ (MoU) chưa được thực hiện đầy đủ.

“Ví dụ, một trong những điều kiện là kiểm tra xem chúng tôi có thể tiếp cận các khoản tiền hay chưa. Nếu vẫn chưa thì điều kiện đó chưa được đáp ứng”, ông Mehdi Fazaeili cho biết.

Trong khi đó, Qatar cho biết một công dân nước này đã thiệt mạng sau khi bị mảnh đạn bắn trúng con tàu hôm 27/6. Một người khác bị thương trong vụ việc mà Bộ Nội vụ Qatar cho biết là do “các hoạt động quân sự trong khu vực”, nhưng không nêu rõ địa điểm hay quy trách nhiệm cho bên nào.