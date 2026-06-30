Hai vợ chồng gặp nạn trên đường từ đám tang về nhà

Ngày 30/6, Công an phường Dĩ An phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT xảy ra vào tối 29/6 tại giao lộ quốc lộ 1K - Nguyễn Đình Chiểu, phường Dĩ An khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ TNGT.

Vào thời điểm trên, sau khi viếng đám tang ở Đồng Nai, ông N.T.V. (SN 1961) điều khiển xe máy chở vợ là bà N.T.T. (SN 1964, ngụ Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) lưu thông trên quốc lộ 1K, hướng từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh.

Khi đến gần giao lộ trên thì xe máy của ông V. được cho là va chạm với một xe máy chạy từ đường Nguyễn Đình Chiểu ra khiến ông V. được loạng choạng tay lái làm cả 2 vợ chồng ngã xuống đường.

Sự cố xảy ra khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Cùng lúc này tài xế điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ - mooc chở container di chuyển cùng chiều không xử lý kịp tình huống tông trúng khiến bà T. tử vong tại chỗ, ông V. bị thương nhẹ.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Dĩ An khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tìm phương tiện liên quan để làm rõ, xử lý.