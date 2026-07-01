Hà Nội: Vỉa hè vừa 'thay áo mới' đã tiếp tục đào lên thi công cống thoát nước

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, thời gian qua, vỉa hè tuyến đường Đỗ Mười (TP Hà Nội) được cải tạo, lát gạch giả đá khá đồng bộ. Tuy nhiên, nhiều hạng mục cống thoát nước chưa được thi công đồng bộ với quá trình cải tạo, chỉnh trang vỉa hè. Ảnh chụp thời điểm đầu tháng 6/2026.

Sau đó, phóng viên ghi nhận nhiều đoạn vỉa hè được lắp đặt biển báo thi công, tập kết vật liệu để triển khai cải tạo hệ thống cống thoát nước. Ảnh chụp trong tháng 6/2026.

Nhiều đoạn vỉa hè vừa lát xong, lại phải cải tạo cùng với hệ thống cống thoát nước. Ảnh chụp trong tháng 6/2026.

Nhiều phương tiện cơ giới được huy động để tháo dỡ một số hạng mục vỉa hè, phục vụ thi công hệ thống thoát nước.

Việc không triển khai đồng bộ các hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang vỉa hè khiến nhiều người dân băn khoăn về hiệu quả, tính đồng bộ trong quá trình triển khai dự án. Ảnh chụp trong tháng 6/2026.