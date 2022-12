Mỹ thết đãi vợ chồng Tổng thống Pháp 200 con tôm hùm Maine nổi tiếng thế giới

Hai nguyên thủ Mỹ - Pháp trong lễ đón ngày 1/12. (Ảnh: Reuters)

Hai ông Biden và Macron đã gặp nhau nhiều lần tại các sự kiện quốc tế, nhưng đây là dịp gặp nhau lâu nhất của họ.

Quốc yến lần này gây chú ý với hơn 200 con tôm hùm Maine nổi tiếng thế giới.

Trong những vị khách được mời đến bữa tiệc tại vườn cỏ phía Nam Nhà Trắng có nhà thiết kế thời trang pháp Christian Louboutin, người được biết đến với những đôi giầy trong show truyền hình “Sex and the City”, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Julia Louis-Dreyfus, và huấn luyện viên chương trình The Voice John Legend.

Trong số những món quà mà ông Macron mang theo có phiên bản đĩa nhựa và CD bản gốc nhạc phim “Un Homme et une Femme” (Chàng và Nàng), bộ phim mà vợ chồng Tổng thống Biden xem cùng nhau trong buổi hẹn đầu tiên, theo thông tin từ Điện Elysee.

Vợ chồng Tổng thống Biden tặng khách quý một chiếc gương làm bằng gỗ từ cây trồng trong khuôn viên Nhà Trắng và bộ sưu tập đĩa của các nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng.

Nhắn nhủ đến Tổng thống Putin

Đây là lần đầu tiên ông Biden chủ trì cuộc đón tiếp cấp nhà nước từ khi lên nắm quyền.

Ngoài bữa tiệc vui vẻ, Ukraine vẫn là vấn đề cấp bách nhất đối với hai lãnh đạo.

Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden và người đồng cấp Pháp thể hiện sự đoàn kết trong vấn đề Ukraine, đồng thời nhắn nhủ đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Họ tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine trong các tháng mùa Đông khó khăn.

Ông Biden đến nay vẫn chưa đối thoại với nhà lãnh đạo Nga kể từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, còn ông Macron tiếp tục duy trì kênh liên lạc.

“Hãy cho tôi lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Tôi sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu ông ấy quan tâm đến việc tìm kiếm một con đường để chấm dứt chiến tranh. Ông ấy vẫn chưa làm điều đó”, Tổng thống Mỹ nói.

Về phần mình, ông Macron khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với ông Putin để “ngăn ngừa leo thang và đạt được một số kết quả cụ thể”, như bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân.

Tại cuộc nói chuyện ở Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo cũng bàn về việc tìm cách giảm bớt một số căng thẳng kinh tế.

Ông Biden cam kết với ông Macron về việc thay đổi luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua mà các nước châu Âu lo ngại có thể gây tổn thương cho nền kinh tế của họ.

Ông Macron nêu quan ngại của Pháp và châu Âu về Đạo luật giảm lạm phát (IRA) trị giá 430 tỷ USD mà ông Biden thông qua để hỗ trợ cho các sản phẩm sản xuất ở Mỹ, nhằm đối phó với khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Các lãnh đạo châu Âu nói rằng luật này không công bằng cho những công ty không phải của Mỹ, sẽ trở thành một đòn giáng mạnh đối với nền kinh tế của họ khi châu Âu vẫn đang chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc xung đột ở Ukraine.

“Có những điều chỉnh mà chúng tôi có thể làm để giúp các nước châu Âu tham gia hoặc tự làm dễ dàng hơn”, ông Biden nói và cho biết ông cùng Tổng thống Macron đã có thảo luận dài về chủ đề này.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu cần “đồng bộ hoá lại” cách làm của mình.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết sẽ phối hợp hành động để xử lý những quan ngại liên quan đến việc “Trung Quốc thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm tôn trọng quyền con người và làm việc với Trung Quốc trong những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu”.

