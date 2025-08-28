Miss Audition Ngọc Anh điều hành đường dây bán khí cười ở TPHCM

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (37 tuổi, quê Hà Nội) cùng 4 người khác để mở rộng điều tra về hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở kinh doanh “Lava” (số 74/3, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn).

Trong 4 người cùng bị khởi tố có Nguyễn Thị Cẩm Phượng, phụ trách thu ngân kiêm quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khi thiếu hàng. Trịnh Ngọc Hải, Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện việc bơm khí N₂O vào bóng cao su, đồng thời tiếp nhận, cất giấu bình khí.

Các đối tượng bị khởi tố, trong đó Miss Audition Ngọc Anh (áo trắng, ở giữa). Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường đóng vai trò là nguồn cung cấp chính cho cơ sở Lava, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng dịch vụ công nghệ.

Trước đó, 21h50 tối 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Sài Gòn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Lava, phát hiện quán đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là nhiều bình kim loại chứa khí N₂O, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan.

Miss Audition Ngọc Anh - tức Nguyễn Thị Ngọc Anh là một trong những hot girl Hà Thành đời đầu. Ảnh: Fb nhân vật

Qua điều tra, công an làm rõ, các đối tượng tại cơ sở Lava đã sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm. Thanh toán được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Nguồn cung khí N₂O được duy trì thông qua liên lạc “kín” trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Công an xác định, Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động, những người khác có vai trò giúp sức, hưởng lợi.

Được biết, Nguyễn Thị Ngọc Anh, nay 37 tuổi, quê Hà Nội thường được gọi là Miss Audition Ngọc Anh - một trong những hot girl Hà Thành đời đầu.

Năm 2006 cô đạt giải cao nhất của cuộc thi Miss Audition mùa đầu. Sau đó, Ngọc Anh tham gia làm người mẫu, diễn viên.

Giai đoạn về sau, Ngọc Anh ít tham gia hoạt động nghệ thuật, thời trang, phim ảnh mà chuyển vào TPHCM kinh doanh.