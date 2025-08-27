Thái Lan dùng 'pháo âm thanh' đối phó dân Campuchia ở biên giới

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Nakphanich ngày 26/8 cáo buộc đám đông gồm dân thường và binh sĩ Campuchia đã dỡ bỏ dây thép gai do quân đội Thái Lan triển khai ở làng Ban Nong Chan, tỉnh Sa Kaeo, miền đông Thái Lan.

Theo ông Natthaphon, Quân khu 1 quân đội Thái Lan đã sử dụng thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD) để ngăn chặn người dân Campuchia "xâm nhập trái phép" vào làng. LRAD là loa phóng thanh chuyên dụng, còn được gọi là "pháo âm thanh", có thể phát ra tiếng động chói tai và gây khó chịu, giúp giải tán đám đông mà không gây sát thương.

Dân Campuchia tập trung gần làng Ban Nong Chan, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan ngày 25/8. Ảnh: Lục quân Thái Lan

Tướng Natthaphon kêu gọi người dân Campuchia chấm dứt hành động xâm nhập, nhấn mạnh làng Ban Nong Chan là lãnh thổ của Thái Lan. Ông hy vọng cảnh sát Thái Lan sẽ được triển khai tới khu vực để kiểm soát đám đông, nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới.

Quan chức Thái Lan cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát đám đông sẽ được tăng dần theo kế hoạch, nếu tình trạng đối đầu leo thang.

Phát ngôn viên lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cho biết khu vực Ban Nong Chan từng được sử dụng để tiếp nhận những người tị nạn Campuchia cách đây nhiều thập kỷ, nhưng một số người không chịu rời đi và vẫn ở lại một cách bất hợp pháp.

Trong khi đó, giới chức Campuchia tuyên bố đã triển khai lực lượng phi vũ trang và quan chức địa phương dọc biên giới ở tỉnh Banteay Meanchey, nhằm bảo vệ người dân "trước sự xâm phạm của quân đội Thái Lan".

Hình ảnh tại làng Chok Chey thuộc tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia cho thấy người dân địa phương đối đầu binh sĩ Thái Lan. Campuchia cũng cáo buộc quân đội Thái Lan đã sử dụng "pháo âm thanh" để đối phó dân làng.

"Từ đêm 25/8 đến sáng 26/8, những chủ đất và người dân địa phương đã đoàn kết để phản ứng trước hành động của quân đội Thái Lan, đơn giản bởi họ lo ngại với dây thép gai mà lính Thái Lan rải và quyết tâm bảo vệ những gì được coi là tài sản hợp pháp của mình", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho hay.

Theo bà, lực lượng Campuchia và các cơ quan chức năng khác "đều không có vũ khí và đang đồn trú trong khu vực" để đảm bảo an toàn cho thường dân.

Dân làng Campuchia đụng độ với binh sĩ Thái Lan ở tỉnh Banteay Meanchey ngày 26/8. Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát ở khu vực biên giới tranh chấp từ sáng 24/7. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới.

Bà Maly Socheata cho biết quân đội Thái lan hôm 25/8 phải thu hồi dây thép gai định rải ở khu vực biên giới giáp làng Chok Chey, sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt của dân làng và chính quyền địa phương.

Phát ngôn viên lục quân Thái Lan cáo buộc Campuchia đang "lợi dụng dân thường". Ông cho rằng khu đất nói trên thuộc lãnh thổ Thái Lan và quá trình rải dây thép gai không phải để phân định biên giới, mà nhằm tăng cường an ninh.