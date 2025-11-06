Mỹ phóng "tên lửa tận thế" Minuteman III

Theo New York Post, Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ đã phóng tên lửa Minuteman III - biệt danh là "tên lửa tận thế" - có khả năng mang đầu đạn hạt nhân GT 254 từ Căn cứ Không gian Vandenberg ở bang California.

Cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ.

Hình ảnh phơi sáng lâu về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không vũ trang vào ngày 5-11 - Ảnh: Space Launch Delta 30

Tên lửa không vũ trang này đã hạ cánh gần Khu thử nghiệm phòng thủ tên lửa đạn đạo Ronald Reagan của quân đội Mỹ tại Quần đảo Marshall.

Cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và đã thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân hồi tuần trước.

Nếu diễn ra, đây là lần đầu tiên sau 3 thập kỷ hoạt động này được thực hiện.

Các phi công của Không quân Mỹ đang cố định lớp vỏ titan bên dưới đầu đạn hạt nhân - Ảnh: AP

Kho vũ khí tên lửa Minuteman III là một trong những vũ khí răn đe hạt nhân của Mỹ, chỉ được phóng để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của quốc gia thù địch.

Mỹ cũng duy trì vũ khí hạt nhân có thể phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom.