Thông điệp răn đe Nga gửi tới Mỹ khi thử siêu vũ khí hạt nhân

Hồi tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất Nga - Mỹ gia hạn hiệp ước New START thêm một năm để thúc đẩy đàm phán thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó phản hồi rằng đây là một "ý tưởng hay".

New START, tên đầy đủ là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới, là thỏa thuận duy nhất còn lại giữa Moskva và Washington về vũ khí hạt nhân. New START được Nga và Mỹ ký năm 2010, có hiệu lực năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức. Hiệp ước dự kiến hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang thay đổi. Tổng thống Putin tuần qua cho biết Nga ngày 28/10 đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông Putin, ngư lôi Poseidon di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm, có thể tiếp cận mọi lục địa trên thế giới và "không có phương thức đánh chặn".

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/10 cũng phóng thử tên lửa hành trình mới chạy bằng năng lượng nguyên tử có thể mang đầu đạn hạt nhân Burevestnik, được Tổng thống Putin mô tả là "bất khả chiến bại".

Đây là hai trong số những "siêu vũ khí" từng được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Ông Putin khi đó cho hay đây là những khí tài được thiết để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Quân đội Nga cho hay trong cuộc thử nghiệm, tên lửa Burevestnik bay được quãng đường 14.000 km trong khoảng 15 tiếng, nhờ sử dụng động cơ chạy bằng năng lượng nguyên tử. Nga mô tả vũ khí này có tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước, khiến đối phương không có cách nào để ứng phó.

Trong khi đó, ngư lôi Poseidon cũng được trang bị động cơ hạt nhân, giúp nó di chuyển với tốc độ tối đa 130 km/h ở độ sâu hơn một km mà không bị phát hiện. Ngư lôi có tầm hoạt động khoảng 10.000 km, đủ sức vượt qua khu vực Bắc Đại Tây Dương, tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu lớn rồi kích nổ đầu đạn hạt nhân 2 megaton.

Đầu đạn này tương đương sức công phá của 2 triệu tấn TNT, về lý thuyết có thể tạo ra sóng thần chứa phóng xạ nhằm vào thành phố duyên hải, nhóm tàu sân bay hoặc căn cứ hải quân gần nhất của đối phương.

Tổng thống Vladimir Putin tham dự cuộc họp trực tuyến với Hội đồng An ninh Quốc gia tại Điện Kremlin, Moskva ngày 24/10. Ảnh: AP

Nhiều nhà phân tích cho rằng thời điểm Nga thông báo thử nghiệm thành công hai loại vũ khí không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, khi mối quan hệ giữa Moskva và Washington gần đây trở nên căng thẳng. Ông Trump đã tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với ông Putin tại Hungary và tuyên bố áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu khí Nga gồm Rosneft và Lukoil.

Andras Racz, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, cho rằng bằng hai vụ thử "siêu vũ khí", ông Putin đang phát đi thông điệp cho thấy Nga sở hữu sức mạnh hạt nhân đáng gờm, Mỹ cần nhìn nhận, tôn trọng điều đó và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Thông điệp này dựa trên chính sách "bên miệng hố chiến tranh" mà Moskva từng sử dụng với Washington từ thời Chiến tranh Lạnh, khi Liên Xô thường xuyên nhấn mạnh rằng đàm phán là điều cần thiết chứ không phải lựa chọn đối với hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Nga gần đây cũng khẳng định mọi nỗ lực cô lập nước này, gồm cả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ với hai tập đoàn dầu mỏ Nga, chắc chắn đều thất bại.

"Điều họ đang muốn nói là các vị không nên trừng phạt chúng tôi theo bất kỳ cách nào mình muốn, bởi chúng tôi là cường quốc hạt nhân lớn và các vị cần phải đàm phán", Racz nói.

Ông Trump trở lại Nhà Trắng với quyết tâm chấm dứt xung đột Ukraine. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đến nay, gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska hồi giữa tháng 8, dường như chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Nga trong khi đó cũng chưa thể biến các cuộc đàm phán với Mỹ thành cơ hội thương lượng về kinh tế, năng lượng và hạt nhân mà họ kỳ vọng có thể mang lại "thỏa thuận có lợi" cho Moskva.

"Lĩnh vực mà Nga có vị thế ngang bằng với Mỹ đương nhiên là vũ khí hạt nhân. Vì vậy, để có được đòn bẩy, họ phải đưa hạt nhân vào thỏa thuận", Racz nói.

Ông Putin đã nhiều lần nhấn mạnh về sức mạnh hạt nhân của Nga kể từ khi phát động chiến dịch ở Ukraine cuối tháng 2/2022. Ông tuyên bố sẵn sàng sử dụng "tất cả biện pháp" để bảo vệ lợi ích về an ninh của Nga.

Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir M. Dzhabarov cho biết trong cuộc phỏng vấn tuần trước rằng các vụ thử siêu vũ khí đã cho giới lãnh đạo phương Tây thấy rằng họ phải hợp tác với Moskva.

"Chúng tôi đã thể hiện mong muốn ngồi vào bàn đàm phán với phương Tây, chấm dứt đối đầu và bắt đầu lắng nghe nhau. Bởi với một vũ khí như Burevestnik trong kho của mình, Nga về cơ bản trở nên bất khả chiến bại", ông Dzhabarov nói.

Ông Dzhabarov đề cập tới những yêu cầu mà Điện Kremlin đã đưa ra trước khi bắt đầu chiến dịch Ukraine và nói rằng phương Tây cần chấp nhận ý tưởng rằng "có lẽ đã đến lúc lắng nghe những lập luận của Nga".

Phần đầu nguyên mẫu ngư lôi Poseidon trong video Nga công bố năm 2018. Ảnh: BQP Nga

Ông Putin đầu tuần trước cũng phê duyệt quyết định của quốc hội Nga về việc rút khỏi thỏa thuận năm 2000 với Mỹ, trong đó hai bên nhất trí hủy bỏ kho dự trữ plutonium cấp độ vũ khí thời Chiến tranh Lạnh. Các nhà lập pháp Nga giải thích "những bước đi chống Nga mới đây đã làm thay đổi căn bản cán cân chiến lược".

Dù tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đàm phán với ông Trump về giải pháp tiềm năng cho Ukraine, ông Putin mô tả lệnh trừng phạt mới của Mỹ với hai công ty dầu mỏ Nga là "hành động không thân thiện", sẽ làm tổn hại quan hệ. Ông cảnh báo Nga sẽ không bị đe dọa. "Đó là nỗ lực nhằm gây áp lực lên Nga", ông nói.

Ông chủ Điện Kremlin cũng từng cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ dẫn tới "phản ứng rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là đáng kinh ngạc". Ba ngày sau, ông mặc quân phục và nhận báo cáo về vụ phóng thử tên lửa Burevestnik thành công.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ thông điệp răn đe của Nga có hiệu quả với Mỹ hay không. Sau thông báo về việc thử vũ khí mới của ông Putin, Tổng thống Mỹ ngày 30/10 tuyên bố nước này sẽ nối lại thử vũ khí hạt nhân "trên cơ sở bình đẳng", sau khi đình chỉ các vụ thử từ năm 1992.