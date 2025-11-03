Bộ trưởng Mỹ làm rõ về kế hoạch thử hạt nhân của ông Trump

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: New York Times.

Trả lời trên đài Fox News, ông Wright nói các vụ thử hạt nhân của Mỹ sẽ không bao gồm việc kích nổ thực sự. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nói thêm rằng các thử nghiệm này là một phần trong chương trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, bao gồm việc sử dụng những hệ thống “tinh vi” nhằm thay thế các bộ phận đã cũ kỹ.

“Tôi nghĩ các cuộc thử nghiệm mà chúng ta đang nói đến hiện nay là thử nghiệm hệ thống. Đây không phải là các vụ nổ hạt nhân thực sự”, ông Wright giải thích. Ông nói thêm rằng các thành phần khác nhau sẽ được kiểm tra để bảo đảm chúng “tạo ra hình dạng và điều kiện thích hợp cho vụ nổ hạt nhân”.

Khi được hỏi liệu người dân sống gần bãi thử hạt nhân của Mỹ ở sa mạc Nevada có nên lo ngại về việc nhìn thấy “đám mây hình nấm” trong thời gian tới hay không, ông Wright nói: “Không cần lo lắng về chuyện đó”.

Tuần trước, ông Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc “bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ trên cơ sở bình đẳng với Nga và Trung Quốc”. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng khẳng định việc này cần thiết để “đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của chúng ta thật sự hoạt động đúng chức năng”.

Mỹ đã ngừng tiến hành các vụ nổ hạt nhân từ năm 1992 theo lệnh cấm của Quốc hội.

Theo tờ The Washington Post, việc khôi phục các cuộc thử nghiệm hạt nhân có thể mất nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Lần cuối cùng Mỹ kích nổ hạt nhân là hơn 30 năm trước tại bãi thử Nevada. Kể từ đó, Mỹ chỉ tiến hành thử nghiệm mô phỏng bằng máy tính.