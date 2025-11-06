Phát ngôn gây chú ý của ông Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt

Liên quan đến vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ba bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Những người này có liên quan đến hoạt động sản xuất, hợp tác và phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki, trong đó có kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, ngày 16/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô Hanayuki Sunscreen Body, sản phẩm này có chỉ số chống nắng thực tế thấp hơn mức công bố trên nhãn (SPF 50).

Sau đó 1 ngày, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB GROUP do Nguyễn Quốc Vũ- làm Tổng giám đốc với vai trò là đơn vị phân phối sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body đã phát đi thông báo thu hồi toàn bộ lô sản phẩm đang lưu hành, đổi sản phẩm đạt chuẩn hoặc hoàn tiền 100% cho khách hàng.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa liên quan đến thương hiệu Hanayuki. Ảnh: A.X

Cùng thời điểm đó, tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Quốc Vũ cũng đăng tải thông tin khẳng định: “Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ hình thức gian lận hoặc sai lệch tiêu chuẩn nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín thương hiệu”.

Đồng thời, công ty sẽ ngừng kinh doanh toàn bộ sản phẩm còn trên thị trường và sẵn sàng khởi kiện nếu có đầy đủ căn cứ pháp lý về hành vi gian lận trong sản xuất hoặc ghi nhãn sai lệch".

Nguyễn Quốc Vũ tại thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A

Theo cơ quan chức năng, kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì (SPF 50).

Do đó, cơ quan điều tra xác định ba đối tượng trên đã có hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, các tài khoản mạng xã hội có tick xanh của ông Nguyễn Quốc Vũ và vợ là Đoàn Di Băng đều không còn xuất hiện.