Vụ cầu ở Phú Thọ trơ lõi thép: Nhà thầu nêu đề xuất, cảnh sát vào cuộc điều tra

Sáng 6/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ, cho biết UDIDECO - nhà thầu thi công cầu Sông Lô 15 năm trước - đã gửi văn bản đề xuất sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

"Việc sửa chữa chưa thể thực hiện ngay. Hiện Sở Xây dựng đang chờ đơn vị tư vấn kiểm định toàn diện để đánh giá và đưa ra phương án xử lý hư hỏng cầu Sông Lô", ông Lợi nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang giải quyết vụ việc theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định pháp luật. Ảnh: CACC

Hôm qua (5/11), Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc cầu Sông Lô, xã Đoan Hùng bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa vụ việc trên giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, cầu sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Trụ cầu T3 bị xói mòn tạo ra hốc lớn cao khoảng 2m, một cột móng lộ ra cốt thép rỉ sét. Ảnh: Đức Hoàng

Khi mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô xuống thấp, hàng loạt móng cọc các trụ cầu lộ rõ. Đáng chú ý, tại trụ T3, đất nền bị xói mòn tạo hốc cao khoảng 2m, trong đó một móng cọc lộ cốt thép rỉ sét, hoàn toàn mất lớp bê tông bảo vệ.

Ngay sau khi phát hiện hư hỏng cầu Sông Lô, ngày 27/10, Sở Xây dựng Phú Thọ thông báo cấm người và phương tiện qua cầu, ảnh hưởng hơn 2.500 hộ với 9.700 nhân khẩu, gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh.

Đến 2/11, Sở Xây dựng cho phép các loại xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện thô sơ lưu thông qua cầu với tốc độ tối đa 20 km/h, không được dừng hay đỗ trên cầu.