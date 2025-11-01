Ông Trump không loại trừ khả năng thử hạt nhân dưới lòng đất

Ngày 31-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng Mỹ sẽ nối lại việc thử nghiệm hạt nhân, theo hãng tin Reuters.

Khi được hỏi liệu việc nối lại thử nghiệm có bao gồm các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất - vốn phổ biến trong thời Chiến tranh Lạnh - hay không, ông Trump nói: “Khi nào đến lúc, các bạn sẽ biết thôi, nhưng chúng ta sẽ tiến hành một số cuộc thử nghiệm”.

“Các nước khác làm vậy. Nếu họ làm, chúng ta cũng sẽ làm” - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi đang bay đến Palm Beach, bang Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Hôm 29-10, ông Trump cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng.

Ông Trump đưa ra tuyên bố bất ngờ này trên mạng xã hội chỉ vài phút trước cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump đề cập các vụ thử nổ hạt nhân - do Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thực hiện - hay các vụ thử bay của tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Nga cảnh báo sẽ có phản ứng “tương ứng” nếu Mỹ vi phạm lệnh hoãn thử nghiệm vũ khí hạt nhân, trong khi Iran gọi chỉ đạo của ông Trump về việc nối lại thử nghiệm hạt nhân là “thụt lùi” và “vô trách nhiệm”.

Ngày qua, khi đang có chuyến công du Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng việc nối lại thử nghiệm là một “cách làm rất có trách nhiệm” nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân, đồng thời cho biết Lầu Năm Góc sẽ phối hợp với Bộ Năng lượng Mỹ.

“Chúng tôi đang tiến hành rất nhanh” - ông Hegseth nói.

Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ phản ứng gay gắt với động thái của chính quyền Mỹ.

Hạ nghị sĩ Dina Titus, đảng viên Dân chủ bang Nevada - nơi đặt bãi thử hạt nhân của Mỹ - ngày 31-10 giới thiệu một dự luật nhằm cấm nối lại các vụ thử nổ hạt nhân và chặn nguồn kinh phí cho hoạt động này.

Bà Titus nói rằng việc nối lại thử nghiệm như vậy sẽ thúc đẩy các nước khác làm theo, đồng thời đặt “người dân Nevada trở lại vòng nguy hiểm của phóng xạ độc hại và tàn phá môi trường”.