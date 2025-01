Mỹ: Nghi phạm gây ra vụ khủng bố rúng động ngày đầu năm tuyên bố trung thành với IS

Nghi phạm Shamsud-Din Bahar Jabbar bị bắn chết bên cạnh chiếc xe bán tải. Ảnh: NY Post.

Nghi phạm tuyên bố trung thành với IS

Hôm 1/1, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận thông tin nghi phạm Shamsud-Din Jabbar, 41 tuổi, đem theo lá cờ IS khi thực hiện vụ đâm xe kinh hoàng và sau đó thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát.

Đến cuối ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói FBI phát hiện nghi phạm “tuyên bố trung thành với IS”, vài giờ trước khi thực hiện vụ tấn công khủng bố. Nghi phạm đưa ra tuyên bố trong một video đăng trên mạng xã hội.

“Tình hình hiện đang rất bất ổn", ông Biden nói thêm. "Các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo đang tiếp tục tìm kiếm mọi mối liên hệ hoặc đồng phạm trong vụ việc gây rúng động này".

Theo các chuyên gia, vụ đâm xe ở thành phố New Orleans (Mỹ) giống với hình thức khủng bố mà IS áp dụng. “IS đã kêu gọi các cuộc tấn công bằng xe hơi trong nhiều năm”, Aaron Zelin, thành viên Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, chuyên gia về chủ nghĩa thánh chiến, nói.

"Mỗi ngày, IS đều thúc đẩy những người ủng hộ, bất kỳ ai có thể gây ra các vụ tấn công chết người", Zelin nói thêm.

Năm 2016, một vụ đâm xe tương tự có liên hệ với IS xảy ra ở thành phố Nice, Pháp khiến 80 người chết. Kẻ gây án là người Pháp sinh ra ở Tunisia, đã ly hôn và mắc chứng trầm cảm.

Vài tháng sau, một thanh niên Tunisia 24 tuổi đã lái xe tải đâm vào đám đông tại một khu chợ Giáng sinh ở Berlin khiến 13 người chết. Người này cũng đã đăng một video tuyên thệ trung thành với IS trước khi thực hiện vụ tấn công.

Chiếc xe bán tải màu trắng được nghi phạm thuê để thực hiện vụ tấn công khủng bố. Ảnh: BBC.

IS cũng tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công bằng xe tải vào tháng 11 năm 2017 tại New York khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Cảnh sát khi đó nói kẻ tấn công đã tuân theo hướng dẫn gần như chính xác" của IS.

Hôm 1/1/2025, vụ đâm xe trên phố Bourbon ở thành phố New Orleans đã tạo ra một cảnh tượng hãi hùng với vô số những nạn nhân bị thương, những thi thể đẫm máu và những người đi bộ chạy trốn trong hoảng loạn để tìm nơi an toàn.

Nhân chứng kể lại cảnh tượng hãi hùng

Nhân chứng Zion Parsons, 18 tuổi, đến từ thành phố Gulfport, bang Mississippi, nói nhìn thấy chiếc xe bán tải lao nhanh vào đám đông “khiến mọi người bị hất tung lên không như trong phim”.

"Xác người la liệt khắp phố, mọi người la hét hoảng loạn", Parsons kể lại. Bạn của nhân chứng này nằm trong số những người thiệt mạng.

"Đây không chỉ là một hành động khủng bố. Đây là tội ác", cảnh sát trưởng thành phố New Orleans, Anne Kirkpatrick cho biết.

Bà Kirkpatrick nói nghi phạm đã vượt qua hàng rào an ninh bảo vệ người đi bộ và “quyết tâm thực hiện vụ tấn công nhằm gây thương vong”.

Sau khi chạm trán cảnh sát, nghi phạm Jabbar bước ra khỏi xe bán tải, nổ súng trong khi 3 sĩ quan bắn trả. Jabbar trúng đạn và chết tại chỗ. 2 sĩ quan bị thương và hiện ở trong tình trạng ổn định.

Abdur Jabbar, 24 tuổi, em trai nghi phạm, nói anh mình có thể đã hình thành tư tưởng Hồi giáo cực đoan trong thời gian gần đây nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể, theo tờ New York Post.