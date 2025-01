Lao xe vào đám đông đón năm mới ở Mỹ, ít nhất 10 người chết

Hiện trường vụ lao xe kinh hoàng ở New Orleans (ảnh: CNN)

Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương sau vụ việc xảy ra trên phố Bourbon, thành phố New Orleans hôm 1/1, ABC News dẫn thông báo từ cảnh sát.

Tài xế lái ô tô lao vào đám đông vẫn chưa bị bắt giữ.

“Một vụ việc bạo lực khủng khiếp vừa xảy ra trên phố Bourbon”, Thống đốc Lousiana – ông Jeff Landry – cho biết.

Chính quyền thành phố New Orleans mô tả vụ lao xe trên phố Bourbon là “sự cố gây thương vong hàng loạt”.

“Có 30 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu và ít nhất 10 người tử vong”, chính quyền New Orleans thông báo, lưu ý rằng vụ lao xe vào đám đông dường như là hành động “cố ý”.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường (ảnh: CNN)

Sở Cảnh sát New Orleans hôm 1/1 cho biết, họ đã huy động “100% nhân sự” để tuần tra thành phố trong đêm giao thừa và các sự kiện mừng năm mới. Vụ lao xe xảy ra trước khi Sugar Bowl – trận bóng bầu dục giữa các trường đại học ở New Orleans – được tổ chức. Đây là sự kiện thường niên ở New Orleans vào dịp đầu năm mới, thu hút nhiều người tham gia.

“Tất cả những gì tôi thấy là một chiếc xe đâm vào đám đông trên vỉa hè ở phố Bourbon. Cú đâm mạnh đến mức một người văng về phía tôi”, Kevin Garcia, 22 tuổi, cư dân ở New Orleans, nói với CNN.

Garcia kể thêm rằng dường như có tiếng súng nổ sau vụ lao xe.

RIA Novosti (hãng thông tấn Nga) dẫn nguồn tin từ báo giới Mỹ cho hay, tài xế lái ô tô đã nổ súng và bỏ chạy sau khi lao xe vào đám đông.