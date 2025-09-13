Tổng thống Mỹ Trump nói sắp hết kiên nhẫn với Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska, ngày 15/8. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/9, khi được hỏi liệu sự kiên nhẫn của ông với ông Putin đã cạn kiệt chưa, Tổng thống Trump trả lời: "Đúng vậy. Nó đang cạn kiệt dần, và cạn kiệt rất nhanh".

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết từ lâu ông đã có mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin, nhưng cũng bày tỏ thất vọng vì không thể chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Chúng ta sẽ phải có hành động rất, rất mạnh mẽ", ông nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt ngành ngân hàng và dầu mỏ là một lựa chọn, cùng với thuế quan, nhưng châu Âu cũng cần tham gia.

"Tôi đã làm rồi, đã làm rất nhiều rồi", ông Trump nói. Ông lưu ý rằng Ấn Độ - một trong những nước mua dầu mỏ nhiều nhất của Nga - đang phải chịu với mức thuế 50% khi xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ.

"Đó không phải điều dễ dàng. Đó là vấn đề lớn và gây ra rạn nứt với Ấn Độ. Hãy nhớ rằng đây là vấn đề của châu Âu nhiều hơn là vấn đề của chúng ta", ông Trump nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết tiến trình đàm phán Nga - Ukraine đã tạm dừng, đồng thời cáo buộc châu Âu cản trở việc này, dù Mátxcơva vẫn sẵn sàng.

Các đại diện của Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp trong năm nay tại Istanbul, gần đây nhất vào ngày 23/7, đạt được một số thỏa thuận về việc trao trả tù binh và thi thể. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về các điều khoản của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Nga cho rằng nguyên nhân là vì Kiev không thừa nhận tình hình thực địa, còn Ukraine cho rằng Mátxcơva chỉ đàm phán hình thức trong khi tiếp tục muốn giành thêm lãnh thổ.

Những nỗ lực trung gian của Tổng thống Trump để giúp hai bên tiến tới thỏa thuận vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào.

Khi được hỏi có phải tiến trình đàm phán giữa Kiev và Mátxcơva đang bế tắc hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Các kênh liên lạc đã được thiết lập và hoạt động. Các nhà đàm phán của chúng tôi trao đổi thông qua những kênh đó. Nhưng hiện tại, có lẽ chính xác hơn khi nói rằng việc trao đổi đang tạm dừng”.

Mátxcơva phản đối mạnh mẽ đề xuất của các nước châu Âu và Anh về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, có thể bao gồm việc triển khai quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên thực địa sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Peskov cho biết, việc đàm phán tạm dừng là do những ý tưởng như vậy.

"Nga vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường đối thoại hòa bình. Nhưng châu Âu đang cản trở điều này là sự thật. Đây không phải là bí mật với bất kỳ ai", ông nói.