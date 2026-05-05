Ông Trump “lấp lửng” về lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran giữa lúc căng thẳng leo thang

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn đã “kết thúc” và các cuộc tấn công có thể tiếp diễn hay không, ông Trump đáp: "Tôi không thể nói cho các ông biết điều đó".

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Ông Trump cũng cho rằng việc trả lời trực tiếp câu hỏi này có thể bị đánh giá là thiếu khôn ngoan. “Nếu tôi trả lời, ông sẽ nói rằng người này không đủ thông minh để làm tổng thống”, ông nói.

Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cảnh báo lực lượng Iran sẽ bị “xóa sổ khỏi mặt đất” nếu tìm cách nhắm mục tiêu vào tàu Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại khẳng định xung đột với Iran “về mặt quân sự… về cơ bản đã kết thúc”. Điều này cho thấy những thông điệp chưa nhất quán về tình hình thực địa.