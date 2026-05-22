Lãnh đạo tối cao Iran lên tiếng về kho uranium, chặn đứng yêu cầu của ông Donald Trump?

Theo hai nguồn tin cấp cao Iran, lãnh đạo tối cao Iran đã ban hành chỉ thị về việc không được đưa uranium ra nước ngoài và điều này càng củng cố lập trường của Tehran đối với một trong những yêu cầu chính của Mỹ tại cuộc đàm phán hòa bình.

Các nguồn tin cho rằng lập trường của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei sẽ càng làm Tổng thống Mỹ thêm thất vọng và gây phức tạp thêm cho các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh: Tasnim News Agency

Theo The Mirror, các quan chức Israel cho biết ông Donald Trump đảm bảo với Israel rằng kho uranium được làm giàu cao của Iran, nguyên liệu cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, sẽ được đưa ra khỏi Iran. Thêm vào đó, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm điều khoản về vấn đề này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh đối với Israel, chiến sự sẽ không được xem là kết thúc cho đến khi uranium được làm giàu được đưa ra khỏi Iran, Iran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng dân quân ủy nhiệm và khả năng tên lửa đạn đạo của Iran bị loại bỏ.

Thế nhưng, các nguồn tin cho hay giới chức cấp cao Iran tin rằng việc đưa số vật liệu này ra nước ngoài sẽ khiến Iran dễ tổn thương hơn trước các cuộc tấn công trong tương lai từ Mỹ và Israel. Ông Khamenei là người nắm quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề quan trọng nhất của Iran.

Hiện các nỗ lực hòa bình vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn nào trong khi Mỹ phong tỏa các cảng của Iran và Tehran kiểm soát eo biển Hormuz.

Giới chức Iran đã nhiều lần khẳng định ưu tiên hàng đầu của Tehran là đảm bảo chấm dứt chiến sự vĩnh viễn, kèm theo những cam kết đáng tin cậy rằng Mỹ và Israel sẽ không phát động thêm bất kỳ đợt tấn công nào khác.

Họ nhấn mạnh chỉ khi có được những cam kết như vậy, Iran mới sẵn sàng bước vào các vòng đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của nước này.

Mặt khác, Israel được cho là đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân nhưng nước này chưa từng xác nhận hay phủ nhận mà duy trì chính sách mơ hồ về vấn đề này suốt nhiều thập kỷ qua.