Ông Obama chỉ trích Tổng thống Trump, chê Nhà Trắng như ‘nhà hàng’

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Ohio ngày 24/10. (Ảnh: AP)

Những lời chỉ trích gay gắt được đưa ra khi ông Obama tham gia một trong những cuộc tranh cử giữa nhiệm kỳ khốc liệt nhất nước Mỹ, vận động cử tri đảng Dân chủ tại 2 bang chiến trường ở vùng Trung Tây.

Tại Ohio, ông Obama nhắm vào ông Vivek Ramaswamy - ứng cử viên thống đốc của đảng Cộng hòa, người tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo có sự xuất hiện của mẹ ruột của đối thủ - bác sĩ Amy Acton thuộc đảng Dân chủ.

Video quảng cáo của ông Ramaswamy có sự xuất hiện của bà Donna Arthur - mẹ ruột của bác sĩ Acton. Trong video, bà gọi con gái là “kẻ nói dối” và ám chỉ rằng bà Acton có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Bà Acton từng giữ chức giám đốc y tế của bang Ohio trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Bà chưa bao giờ che giấu việc từng trải qua cảnh vô gia cư và bị bạo hành khi còn nhỏ.

Bà Arthur mất quyền nuôi con sau khi người chồng thứ 2 của bà bị truy tố về tội hiếp dâm liên quan đến Acton. Vụ bạo hành được cho là xảy ra từ tháng 12/1976 - 4/1978. Cledith Arthur không xuất hiện tại phiên tòa theo lịch triệu tập và trở thành đối tượng bị truy nã. Donna Arthur vẫn là vợ của ông cho đến khi ông qua đời năm 2004.

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance cũng lên tiếng bảo vệ quảng cáo này, mặc dù các lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Ohio, trong đó có Thống đốc Mike DeWine, đã kêu gọi gỡ bỏ nó.

“Những ngày gần đây, chúng ta thấy rằng không có ranh giới nào mà ông ta không sẵn sàng vượt qua, không có giới hạn nào ông ta không sẵn lòng hạ mình xuống”, ông Obama nói về ông Ramaswamy.

Từ trái sang: Bà Amy Acton - ứng cử viên thống đốc bang Ohio, cựu Tổng thống Barack Obama, và ứng cử viên Thượng viện Sherrod Brown tham dự buổi vận động tranh cử tại Cleveland ngày 24/10. (Ảnh AP)

Sau đó, tại Michigan, ông Obama lên án những người chỉ trích ứng cử viên Thượng viện Abdul El-Sayed, cho rằng họ đang lợi dụng tên gọi hoặc đức tin của ông để công kích ông.

“Chúng ta từng chứng kiến câu chuyện này trước đây. Tôi chính là người từng trải qua nó. Tôi có giấy khai sinh bản đầy đủ để chứng minh điều đó. Abdul mang đậm bản sắc Michigan hơn bất kỳ ai”, ông Obama nhấn mạnh trong nhà thi đấu thể thao chật kín người tại một trường trung học ở Detroit.

Ngày 24/10, Tổng thống Trump tự bỏ phiếu tại Florida, nơi ông bảo vệ quảng cáo của ông Ramaswamy. Vụ việc đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên toàn quốc khi chỉ còn hơn 1 tuần trước ngày bầu cử.

“Đây là một sự ô nhục. Người mẹ đã nói rằng Amy Acton là kẻ nói dối và chẳng ra gì. Và các bạn biết không? Tôi không nghĩ có lời nhận xét nào đáng tin hơn thế”, ông Trump nói.

Ông nói thêm rằng nếu mẹ ruột của ông từng nói điều gì không hay về ông, điều đó chắc chắn sẽ bị đưa lên hàng đầu.

Ở tuổi 65, ông Obama vẫn là người có năng lực khích lệ và huy động cử tri tốt nhất của đảng Dân chủ, sau gần 1 thập niên rời Nhà Trắng.

Trong những ngày cuối cùng trước khi bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông đang tận dụng sức hút của mình để vận động tại nhiều nơi. Cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ góp phần quyết định cán cân quyền lực trong chính trường Mỹ.

Mặc dù Ohio ngày càng nghiêng về đảng Cộng hòa, đây vẫn là một chiến trường tranh cử quyết liệt trong năm nay. Ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều đã đến Ohio trong những tuần gần đây để vận động cho Thượng nghị sĩ Jon Husted và Ramaswamy.

Tranh cãi xung quanh quảng cáo của ông Ramaswamy càng khiến bầu không khí chính trị vốn đã căng thẳng trở nên gay gắt hơn.

Michigan cũng là bang có ý nghĩa then chốt trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, với các cuộc đua quan trọng vào Thượng viện và chức thống đốc.

Dù đề cập đến cả hai cuộc đua, ông Obama dành nhiều thời gian để bảo vệ ông El-Sayed - cựu quan chức y tế công cộng đang cạnh tranh với cựu nghị sĩ Cộng hoà Mike Rogers.

Cựu tổng thống phản bác những người gọi ông El-Sayed là người cấp tiến cực đoan, khẳng định “Abdul có cùng những giá trị với tôi”. Ông cũng thừa nhận ông El-Sayed từng chỉ trích mình sau khi tái đắc cử năm 2012, vì không thực hiện đầy đủ các cam kết trong chiến dịch tranh cử mang tính cấp tiến.

Đảng Dân chủ hy vọng sự xuất hiện của ông Obama tại thành phố có khoảng 3/4 dân số là người da màu này sẽ giúp ông El-Sayed củng cố sự ủng hộ từ cử tri da màu.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ, đối thủ của ông là Haley Stevens đã giành chiến thắng tại hạt Wayne, nơi có thành phố Detroit, với cách biệt khoảng 6 điểm phần trăm. Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris vận động cho ông El-Sayed hồi tháng 9.

Những người ủng hộ ứng viên Abdul El-Sayed vỗ tay trong bài phát biểu của cựu Tổng thống Obama tại sự kiện ngày 24/10. (Ảnh AP)

Nhà Trắng giống “nhà hàng”

Trong khi vận động cho các ứng cử viên đảng Dân chủ tại Ohio và Michigan, ông Obama cũng dành nhiều thời gian chỉ trích ông Trump.

Ông cáo buộc tổng thống thuộc đảng Cộng hòa và gia đình có hành vi “tham nhũng tràn lan”, đồng thời chỉ trích việc ông Trump không thể giảm chi phí sinh hoạt. Theo ông Obama, thay vì tập trung vào vấn đề này, ông Trump lại chú trọng xây dựng một phòng khiêu vũ mới và bãi đáp trực thăng trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng.

“Tôi không biết các bạn có nhận ra không, nhưng dường như ông ấy rất chú tâm đến việc sửa sang nhà cửa. Vàng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ông ấy đang biến Nhà Trắng thành một nơi trông như thể Saddam Hussein mở một nhà hàng Cheesecake Factory vậy”, ông Obama nói.

Theo cựu tổng thống, nước Mỹ sẽ còn phải sống dưới nhiệm kỳ của ông Trump thêm 2 năm nữa, cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Tuy nhiên, ông Obama nhấn mạnh rằng cử tri không nhất thiết phải tiếp tục ủng hộ các đồng minh của ông Trump.

“Chúng ta không buộc phải chấp nhận một Quốc hội nhu nhược và những thống đốc thuộc đảng Cộng hòa đang dung túng cho tình trạng vô pháp, sự cẩu thả, tàn nhẫn và thờ ơ với người lao động. Sau 2 năm hỗn loạn, tàn nhẫn, tham nhũng và bất tài… các bạn sẽ có cơ hội để nói rằng: Đủ rồi, mọi chuyện phải chấm dứt”, ông Obama nói.

Tuần tới, ông Obama sẽ là diễn giả chính tại cuộc vận động ở Georgia, cùng Thượng nghị sĩ Jon Ossoff và ứng cử viên thống đốc Keisha Lance Bottoms. Ông Trump dự kiến cũng sẽ phát biểu tại Georgia vào cuối tuần tới.