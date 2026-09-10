Nghị sĩ Ukraine tiết lộ, hai đặc phái viên của ông Trump rời khỏi Kiev trong trạng thái 'sốc'

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump ở Kiev. Ảnh RN

Ông Witkoff và ông Kushner đã đến Kiev hôm Chủ nhật để hội đàm với ông Zelensky sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow một ngày trước đó, như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine.

Bà Skorokhod nói với nhà báo người Ukraine Lana Shevchuk rằng : "Họ rời đi trong trạng thái khá sốc", đồng thời chỉ trích điều mà bà mô tả là hành vi không phù hợp của các quan chức Ukraine trong các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc.

“Thật không may, các nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng ta không hiểu rằng có những tình huống bạn có thể đùa giỡn, nhưng cũng có những điều không chỉ không phù hợp mà còn vượt quá sức chịu đựng", bà nói.

Bà Skorokhod đặc biệt chỉ ra David Arakhamia, người đứng đầu phe nghị sĩ "Người phục vụ nhân dân" của ông Zelensky, đã mặc một chiếc áo phông có dòng chữ "chế độ Kiev" trong cuộc gặp với các đại diện của Mỹ.

“Khi người dân của chúng ta đang chết hàng loạt, khi chúng ta hoàn toàn thất bại ở mặt trận, khi chúng ta không có gì để bắn hạ tên lửa đạn đạo, chúng ta lại đang đùa giỡn với các đặc phái viên của ông Trump”, bà nói.

Một nữ nghị sĩ khác lại tuyên bố rằng hai ông Witkoff và Kushner đã đưa ra cho Kiev những điều khoản hòa bình "thậm chí còn tồi tệ hơn" so với các đề xuất trước đó sau cuộc đàm phán của họ ở Moscow. Bà cho rằng các điều kiện này bao gồm các yêu cầu liên quan đến việc thay đổi hiến pháp và công nhận chính thức các vùng lãnh thổ, đồng thời thừa nhận rằng một số thông tin của bà là không chính thức.

Ông Zelensky đưa ra đánh giá khác về chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ, tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông Witkoff và ông Kushner đã trình bày "một vài ý tưởng khá hay", đồng thời nói thêm rằng Kiev vẫn cần xác định xem liệu chúng có thể được thực hiện hay không.

Ngày 7/9, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm về những nỗ lực giải quyết xung đột và các chuyến thăm của phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov mô tả cuộc trò chuyện kéo dài một giờ là “mang tính xây dựng và thẳng thắn” và cho biết cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực những nỗ lực ngoại giao của hai ông Witkoff và Kushner.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ được giải quyết và thực tế trên thực địa được xem xét. Kiev liên tục bác bỏ các yêu cầu của Nga về vấn đề lãnh thổ và an ninh.