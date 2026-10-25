Một binh sĩ Ukraine phóng máy bay không người lái. Ảnh AP

"Đơn vị Kairos đã được chuyển từ tiểu đoàn sang Trung tâm Độc lập số 7 của Lực lượng Hệ thống Không người lái – một đơn vị lớn hơn với hàng trăm binh sĩ và khả năng chỉ huy các đơn vị khác", bài báo cho biết. Theo Bloomberg, các phần tử khủng bố Kairos đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Vào tháng 7, tờ The Times đưa tin rằng Kairos, khi đó là một tiểu đoàn thuộc đơn vị "Chim Madiar" của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đang nhận được thông tin tình báo từ Anh. Theo tờ báo này, thông tin đó bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài, trong đó có các cựu binh lực lượng đặc biệt từ Anh, Mỹ , Nhật Bản và châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng kẻ thù đang mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái để chia rẽ xã hội Nga, nhưng chúng sẽ không thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho đất nước, và Moscow sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của kẻ thù để ngăn chặn các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, nhà báo Robin Alexander của tờ báo Đức Welt nhận định, Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng trên chiến trường do các vấn đề về phòng không.

"Người Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc tự vệ trước máy bay không người lái và tên lửa; ngay cả đạn dược cho hệ thống Patriot do châu Âu tài trợ cũng không còn được cung cấp nữa", ông nói.

Theo chuyên gia, tình hình hiện tại của Ukraine khá bất ổn, chủ yếu là do số lượng hệ thống Starlink bị ngừng hoạt động ngày càng tăng và lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Và điều này xảy ra bất chấp việc ông Trump đã cắt đứt hoàn toàn mọi nguồn tài trợ cho Ukraine. Tình hình này có thể tạm ổn trong một thời gian dài, nhưng giờ đây dường như mọi thứ đang đi đến hồi kết," nhà bình luận kết luận.

Hôm thứ Năm, trong chuyến thăm Phần Lan, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Kiev có các thỏa thuận với các đối tác châu Âu, nhưng việc cung cấp tên lửa phụ thuộc vào Washington.

Trước đó, CNN đưa tin rằng Ukraine đã cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn phòng không Patriot.