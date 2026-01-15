Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran?

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, truyền thông Mỹ ngày 14/1 đưa tin tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến của Mỹ đang được điều động từ Biển Đông về khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ở Trung Đông. Dự kiến, việc điều động này sẽ mất khoảng 1 tuần để hoàn tất.

Một hàng không mẫu hạm của Mỹ. Ảnh: ABCNews.

Việc điều động được tiến hành chỉ vài giờ sau khi dữ liệu cho thấy Iran tạm thời phong tỏa một phần không phận, đặc biệt là khu vực xung quanh thủ đô Tehran. Cho đến nay, Lầu Năm Góc và các quan chức Mỹ chưa xác nhận thông tin điều động tàu sân bay tới Trung Đông.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Washington đã yêu cầu sơ tán nhân sự tại một số căn cứ quân sự ở Trung Đông, gọi đây là sự “thay đổi lập trường” về an ninh.

Giới quan sát nhận định, dù chưa có xác nhận chính thức, việc Mỹ được cho là điều động tàu sân bay cùng các biện pháp phòng ngừa an ninh tại khu vực cho thấy Washington đang tăng cường hiện diện quân sự xung quanh Iran, làm dấy lên đồn đoán về khả năng leo thang căng thẳng trong thời gian tới.