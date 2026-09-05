Máy bay tàng hình không người lái đầu tiên của Trung Quốc lộ diện

Loại máy bay này được nhiều chuyên gia nhận định có thể là nguyên mẫu máy bay ném bom không người lái tầm xa liên lục địa, được phát triển nhằm nâng cao đáng kể năng lực tấn công chiến lược trên không của Trung Quốc.

Máy bay không người lái tàng hình tầm xa liên lục địa của Trung Quốc bay trên bầu trời Tân Cương. (Ảnh: MW)

Các hình ảnh mới cũng củng cố những đánh giá trước đó rằng chiếc máy bay sở hữu không gian bên trong rất lớn, đủ để mang theo lượng nhiên liệu và tải trọng vũ khí đáng kể.

Hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay tàng hình không người lái cỡ lớn này khi đang bay được công bố vào ngày 19/0/2025. Giữa tháng 6/2025, ảnh vệ tinh chụp một căn cứ thử nghiệm của Không quân Trung Quốc gần Malan, thuộc khu vực Tân Cương, đã lần đầu hé lộ sự xuất hiện của thiết kế bí ẩn này.

Hiện nay, Trung Quốc chủ yếu dựa vào các biến thể tầm xa của máy bay ném bom hạng trung H-6, kết hợp với tên lửa tầm xa và sự hỗ trợ của các máy bay tiếp nhiên liệu YY-20, để duy trì khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa, bao gồm cả trên lãnh thổ lục địa Mỹ.

Dù năng lực này được đánh giá là đáng kể, máy bay ném bom H-6 vẫn có những hạn chế so với một nền tảng tàng hình có khả năng hoạt động ở tầm liên lục địa. Sự xuất hiện của máy bay không người lái mới vì thế có thể tạo ra thay đổi lớn đối với khả năng tác chiến tầm xa của không quân Trung Quốc.

Nếu được đưa vào hoạt động, nền tảng này có thể mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của lực lượng không quân Trung Quốc, cho phép triển khai các nhiệm vụ xuyên Đại Tây Dương, tới khu vực Bắc Cực và những khu vực xa hơn. Tầm bay rất lớn cũng có thể giúp Trung Quốc giảm bớt hạn chế do số lượng căn cứ quân sự ở nước ngoài còn ít, đồng thời tăng khả năng bảo vệ các lợi ích chiến lược ở những khu vực cách xa lãnh thổ.

Về kích thước, chiếc máy bay mới được cho là tương đương với máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit của Mỹ. Cả hai được ước tính có sải cánh khoảng 52 mét. Tuy nhiên, do thiết kế của Trung Quốc là một nền tảng mới hơn và không cần bố trí không gian cho phi hành đoàn, nó được kỳ vọng có thể mang được nhiều nhiên liệu hơn và sở hữu tầm hoạt động lớn hơn đáng kể.

Sự phát triển của máy bay mới diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh năng lực không quân chiến đấu và được dự đoán có thể đưa các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đầu tiên vào biên chế sớm hơn khoảng một thập kỷ so với các chương trình của nhiều đối thủ nước ngoài.

Đáng chú ý, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô phát triển được mô tả là loại máy bay chiến đấu lớn và nặng nhất hiện nay. Đây cũng là một trong những thiết kế đầu tiên sử dụng cấu hình không đuôi, giúp tăng khả năng giảm tín hiệu radar và mang lại đặc tính tàng hình được cho là có thể tiệm cận các máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới.

Kích thước lớn và khả năng hoạt động trong thời gian dài của loại máy bay này cũng có thể cho phép nó thực hiện nhiệm vụ hộ tống các nền tảng ném bom tầm xa trong tương lai.

Những bước tiến trong công nghệ động cơ của Trung Quốc được xem là một trong các yếu tố quan trọng, thúc đẩy cả chương trình máy bay ném bom mới lẫn các dự án máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.