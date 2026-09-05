Máy bay không người lái tấn công văn phòng lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Pravda)

Khói đen dày đặc đã bốc lên từ trung tâm thành phố Kiev sau vụ tấn công - sự kiện đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột.

“Thật không may, một máy bay không người lái đã nhắm trúng tòa nhà trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine trên phố Volodymyrska ở Kiev, đối diện Nhà thờ St. Sophia”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X ngày 4/9, sau khi trao đổi với quyền lãnh đạo SBU - ông Oleksandr Poklad. "Chiếc máy bay không người lái đã nhắm thẳng vào văn phòng của người đứng đầu SBU bên trong tòa nhà đó”.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông Poklad không có mặt trong văn phòng.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã ra lệnh thực hiện "một biện pháp đáp trả thích đáng và tương xứng với cuộc tấn công này nhắm vào phía Nga, ngay khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất".

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Pravda)

Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường. (Ảnh: Pravda)

Chính quyền Kiev thông báo, đã có người bị thương trong vụ tấn công, nhưng không rõ những người này có phải nhân viên SBU hay không.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thủ đô của Ukraine đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong suốt 10 ngày qua. Nhưng trong hơn 4 năm xung đột với Nga, các tòa nhà Chính phủ Ukraine hiếm khi bị hư hại bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.