Trụ sở của NSA ở Maryland

Mạng lưới này có tên gọi NSANet, cho phép các nhân viên trao đổi thông tin mật trong nội bộ cơ quan. Các nguồn tin cho biết, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy sự cố này là hậu quả của một cuộc tấn công mạng.

Trong khi đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sự cố, NSA đã triển khai phương án cho nhân viên đến nơi làm việc theo các khung giờ khác nhau, thay vì cùng lúc, các nguồn tin cho biết.

Trong tuyên bố đưa ra vào chiều 17/11, NSA cho biết: “Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã gặp tình trạng suy giảm hiệu suất tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ theo lịch trình. Mặc dù một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng, các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động đầy đủ và khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi vẫn được duy trì. Cơ sở hạ tầng của NSA được thiết kế với nhiều lớp dự phòng nhằm bảo đảm hoạt động liên tục trong quá trình bảo trì theo kế hoạch hoặc khi xảy ra các sự kiện bất ngờ”.

Một nguồn tin am hiểu sự việc nói với CNN rằng quá trình khôi phục mạng lưới vẫn đang được tiến hành nhưng chưa hoàn tất.

Cùng ngày, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton nói rằng sự cố tại NSA xuất phát từ việc cơ quan này triển khai một bản vá phần mềm nhằm khắc phục những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được phát hiện hồi tháng trước.

“Việc triển khai các bản vá sau đó đã khiến một số hệ thống không thể khởi động trở lại như dự kiến, sau khi được cập nhật. Đó chính là những gì đã xảy ra tại NSA hôm nay”, ông Clayton nói trên kênh Fox Business.

Các lỗ hổng mà ông Clayton đề cập nằm trong PHP - ngôn ngữ lập trình được sử dụng để vận hành khoảng 70% số trang web trên thế giới. Công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ các nhà nghiên cứu khai thác những lỗ hổng này, khiến nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trên toàn cầu phải khẩn trương tìm cách khắc phục trong những tuần gần đây. Chính NSA cũng từng kêu gọi các tổ chức sử dụng các bản vá phần mềm.

Những lỗ hổng trong PHP có thể cho phép tin tặc xâm nhập các trang web và đọc dữ liệu trong bộ nhớ, vốn có thể chứa những thông tin nhạy cảm như mật khẩu.

Ông Clayton cho biết, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các sự cố gián đoạn công nghệ gần đây, bao gồm cả sự cố tại NSA, là hậu quả của một cuộc tấn công mạng.

Một quan chức Mỹ đương nhiệm và một cựu quan chức Mỹ khẳng định, sự cố của NSANet sẽ không ảnh hưởng đến việc trao đổi thông tin tình báo khẩn cấp với Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du châu Á, trên chuyên cơ Air Force One.

Cả 2 nguồn tin đều nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ có nhiều hệ thống dự phòng và mạng lưới liên lạc thay thế, cho phép duy trì liên lạc an toàn với Tổng thống. Hiện ông Trump đang ở Philippines và dự kiến sẽ tới Trung Quốc vào ngày mai, để tiến hành các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một cựu quan chức cấp cao của NSA nói với CNN: “NSANet thực chất giống một mạng lưới gồm nhiều mạng lưới khác nhau, và khó có khả năng toàn bộ hệ thống bị tê liệt hoàn toàn do có rất nhiều cơ chế dự phòng”.

Người này cho biết thêm: “Sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động phân tích và báo cáo tình báo, nhưng đối với những yêu cầu có mức độ ưu tiên cao nhất, họ vẫn sẽ tìm được cách xử lý. Vì vậy, đây là sự việc đáng lo ngại, nhưng có lẽ chưa đến mức làm tê liệt hoạt động”.

Một bản ghi âm trong hộp thư thoại dành cho nhân viên NSA ngày 17/11 mô tả tình hình là “Code Yellow” (Báo động vàng), mức cảnh báo cao thứ 2 trong hệ thống 3 cấp độ quy định việc nhân viên NSA có phải đến làm việc tại trụ sở của cơ quan ở Fort Meade, bang Maryland, hay không.

Bản ghi âm yêu cầu những nhân viên không thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp đến cơ quan theo các khung giờ so le, trong khi nhân viên làm nhiệm vụ khẩn cấp vẫn phải đến làm việc như bình thường.

Nhiều sự cố liên tiếp

Sự cố tại cơ quan tình báo quyền lực nhất nước Mỹ xảy ra sau hàng loạt trục trặc công nghệ nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hãng hàng không và nhiều tập đoàn khác trên khắp cả nước.

Ngày 13/11, toàn bộ các chuyến bay trên khắp nước Mỹ đã phải tạm dừng trong nhiều giờ, sau một sự cố hệ thống nghiêm trọng khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác định nguyên nhân sự cố xuất phát từ một bộ định tuyến (router) duy nhất tại bang Arkansas.

Trong khi đó, sự cố gián đoạn quy mô lớn xảy ra trong các dịch vụ của Microsoft tuần trước đã khiến người dùng trên toàn thế giới không thể truy cập dịch vụ email Outlook và tham gia các cuộc họp trên Teams.

Trong những tuần gần đây, nhiều ngân hàng và dịch vụ khác cũng gặp sự cố gián đoạn. Ngày 16/11, hàng nghìn khách hàng của ngân hàng Chase cho biết họ gặp khó khăn khi sử dụng tài khoản trực tuyến.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các sự cố tại NSA, FAA hay Microsoft là do tấn công mạng gây ra. Tuy nhiên, đây là những ví dụ rõ ràng cho thấy các trục trặc công nghệ có thể gây xáo trộn thị trường và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với một nhóm quốc gia trong liên minh chia sẻ tình báo mang tên Ngũ Nhãn, bao gồm Mỹ, Anh, New Zealand, Úc và Canada.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố trong các mạng máy tính nội bộ của NSA .

Năm 2000, một sự cố kỹ thuật tại cơ quan này đã khiến các máy tính ngừng hoạt động trong gần 3 ngày, đồng thời làm gián đoạn quá trình xử lý thông tin tình báo tại trụ sở của NSA ở Fort Meade.