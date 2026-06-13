Trung Quốc báo động về "gián điệp" nguy hiểm ẩn náu dưới đáy biển, âm thầm đánh cắp bí mật nhạy cảm

Ảnh minh họa: Thairath

"Dưới làn nước sâu, những dòng hải lưu đang cuộn chảy" - Đó là tiêu đề của một bài đăng trên mạng xã hội do Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc công bố. Cơ quan này cho rằng, các cơ quan tình báo nước ngoài đang tận dụng công nghệ mới để đánh cắp những dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc.

Theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, hoạt động này được xem là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia".

Trong bài viết mang tiêu đề "Rùa gián điệp, cá gián điệp", cơ quan này cho biết: "Một số động vật biển có kích thước tương đối lớn được gắn các thiết bị cảm biến đã được phát hiện tại một số vùng biển của Trung Quốc".

Bộ này cáo buộc những sinh vật biển nói trên được sử dụng để hoạt động trong các khu vực được chỉ định nhằm thu thập những dữ liệu nhạy cảm về môi trường biển.

Theo tuyên bố của cơ quan an ninh Trung Quốc, các cảm biến được gắn trên động vật có thể ghi nhận thông tin như: Nhiệt độ nước biển; Độ mặn của nước; Các dòng hải lưu dưới biển.

Sau khi thu thập dữ liệu, những thông tin này được cho là sẽ được truyền ra nước ngoài thông qua hệ thống vệ tinh.

Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc không nêu rõ những vụ việc này xảy ra ở đâu, cũng như không công bố bằng chứng hoặc chỉ đích danh quốc gia nào đứng sau các hoạt động bị cáo buộc.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh nhiều lần cảnh báo về các hình thức gián điệp mới, từ thiết bị công nghệ cao, máy bay không người lái, thiết bị khảo sát đáy biển cho đến các hoạt động thu thập dữ liệu đại dương.

Giới chức Trung Quốc cho rằng dữ liệu về nhiệt độ, độ mặn và dòng chảy dưới biển có thể mang giá trị quân sự quan trọng, đặc biệt đối với hoạt động của tàu ngầm, hệ thống sonar và các chiến dịch tác chiến trên biển.

Bài đăng mới nhất cho thấy Bắc Kinh ngày càng chú trọng đến nguy cơ tình báo nước ngoài khai thác công nghệ sinh học và thiết bị cảm biến hiện đại để thu thập thông tin tại các vùng biển chiến lược của nước này.