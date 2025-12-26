Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị mức án 10 năm tù giam Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Đây là lần đầu tiên Nhóm kiểm sát đặc biệt của Hàn Quốc đưa ra đề nghị mức án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong quá trình điều tra xét xử vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do ông Yoon ban bố và thu hồi trong đêm 3/12/2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xuất hiện tại Tòa án. Ảnh: Jiji Press.

Trong cáo trạng tuyên đọc tại Tòa, đại diện phía kiểm sát xác định ông Yoon Suk Yeol đã cản trở Cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp của Hàn Quốc thực thi lệnh bắt giữ với cá nhân ông và đã vi phạm điều luật chống cản trở thi hành công vụ đặc biệt. Với tội danh này, phía Kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù giam.

Phía kiểm sát cũng cho rằng ông Yoon Suk Yeol, với tư cách Tổng thống Hàn Quốc, đã cản trở 9 bộ trưởng thực thi quyền nghị quyết liên quan đến lệnh thiết quân luật, đồng thời, cung cấp thông tin trái với sự thật cho truyền thông nước ngoài và ra lệnh cho các quan chức quân sự tiêu hủy chứng cứ trong một điện thoại chống nghe trộm. Với các hành vi này, phía kiểm sát đề nghị mức án 3 năm tù giam.

Bên cạnh đó, phía kiểm sát cũng cho rằng sau khi ban bố lệnh thiết quân luật, ông Yoon Suk Yeol đã soạn thảo nhiều văn bản sai sự thật và sau đó đã tiêu hủy các văn bản này. Với vi phạm nêu trên, phía kiểm sát đề nghị mức án 2 năm tù. Tổng hợp các hình phạt là 10 năm tù giam dành cho cựu Tổng thống.

Tòa án trung ương thủ đô Seoul dự định sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16/1/2026. Tuy nhiên, vụ án “thiết quân luật” vẫn đang diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều tình tiết mới và nhiều nhân vật có liên quan. Ngoài ra, quá trình điều tra cựu Tổng thống với các tội danh khác, trong đó có những tội danh đặc biệt nghiêm trọng, vẫn chưa kết thúc. Theo đó, mức án được đề nghị nêu trên đối với ông Yoon Suk Yeol vẫn chưa phải là mức cuối cùng.