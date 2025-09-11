Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ hơn 300 công nhân bị bắt

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay nói rằng việc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng các cơ quan liên quan đột kích nhà máy sản xuất pin của Hyundai, LG ở bang Georgia và bắt hơn 300 công nhân Hàn Quốc, đã "gây hoang mang" và "có thể tác động lớn đến các quyết định đầu tư trong tương lai, đặc biệt khi đánh giá tính khả thi của các hoạt động trực tiếp tại Mỹ".

Theo ông, vụ đột kích bắt nguồn từ "khác biệt văn hóa" bởi ở Hàn Quốc, những vi phạm nhỏ liên quan thị thực của công dân Mỹ không bị coi là "vấn đề nghiêm trọng".

"Các công ty Hàn Quốc không thể không đặt câu hỏi liệu việc thành lập nhà máy tại Mỹ có đáng để chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn hay không", ông Lee nói, đồng thời cho biết những công nhân bị bắt sẽ được đưa về nước chiều 11/9.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong chuyến thăm nhà máy đóng tàu của doanh nghiệp Hàn tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 26/8. Ảnh: AFP

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang có mặt tại Mỹ nói rằng chuyến bay hồi hương những công nhân này trước đó bị hoãn do Tổng thống Donald Trump hỏi liệu họ "có nên ở lại Mỹ để tiếp tục làm việc và đào tạo lao động người Mỹ hay không".

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết "do người lao động bị sốc và kiệt sức nên tốt nhất là họ nên trở về nhà rồi mới quay lại Mỹ làm việc".

Mỹ hiện chưa lên tiếng về những phát biểu này.

Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, là nhà sản xuất ôtô, thiết bị điện tử quan trọng và có nhiều nhà máy tại Mỹ. Các công ty Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng các nhà máy tại Mỹ nhằm tiếp cận thị trường và tránh các mối đe dọa thuế quan từ chính quyền Trump. Hàn Quốc hồi tháng 7 cam kết sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ.

Trong giai đoạn phát triển dự án ban đầu, nhiều công ty Hàn Quốc sử dụng giải pháp đưa lao động lành nghề nước họ sang Mỹ bằng visa du lịch. Đây là thông lệ phổ biến nhằm tránh cho dự án bị chậm tiến độ.

Tổng thống Lee cho biết đối với các công ty Hàn Quốc, "khi thành lập cơ sở vật chất, thiết bị và nhà máy, các kỹ thuật viên lành nghề là rất cần thiết". "Phải có người lắp đặt máy móc, và lực lượng lao động cần thiết hiện không có tại Mỹ", ông nói, thêm rằng các công ty từ lâu đã đưa kỹ sư đến làm việc trong thời gian ngắn để đào tạo công nhân địa phương. "Nhưng bây giờ, ngay cả yêu cầu cơ bản đó cũng bị từ chối".

Cuộc truy quét tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai và LG là hoạt động mới nhất trong loạt chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp.

Nhiều người Hàn Quốc bàng hoàng bởi cuộc đột kích diễn ra sau khi Seoul cam kết khoản đầu tư mới và Tổng thống Lee Jae-myung vừa gặp Tổng thống Trump tại thủ đô Washington hôm 25/8.

"Phát động chiến dịch truy quét lớn trong lúc kêu gọi 'đầu tư', đây là cách ông Trump đối đãi với đồng minh đúng không? Sự việc này khiến người dân Hàn Quốc cảm thấy bị phản bội", tờ Hankyoreh của Hàn Quốc bình luận.Một số nghị sĩ Hàn Quốc thậm chí kêu gọi chính phủ đáp trả bằng cách điều tra những công dân Mỹ bị cáo buộc làm việc bất hợp pháp tại nước này.