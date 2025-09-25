Lực lượng Nga có bước tiến quan trọng ở Donetsk

(Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 cho biết, quân đội Nga đã bất ngờ tấn công các vị trí của Ukraine ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, giành quyền kiểm soát làng Kirovsk.

Làng Kirovsk, mà Ukraine gọi là Zarechnoye, đã được lực lượng Ukraine biến thành một cứ điểm quan trọng. Mọi ngôi nhà và tầng hầm đều được chuyển đổi thành các vị trí kiên cố. Các lối vào làng được rải mìn dày đặc.

Theo ước tính của Nga, quân đội Ukraine đã tập hợp một lực lượng đáng kể ở khu vực lân cận Kirovsk. Tổng cộng có tới 19 tiểu đoàn tham gia phòng thủ cho cứ điểm này.

Các vị trí của Ukraine nằm dọc theo sông Zherebets, bao phủ Kirovsk từ phía đông, cản trở bước tiến của Nga.

“Các đơn vị thuộc cụm quân phía Tây Nga đã tận dụng yếu tố bất ngờ, vượt sông và thọc sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nói thêm rằng quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía Tây của ngôi làng.

Hiện, lực lượng Nga đang truy lùng tàn quân của các đơn vị Ukraine cùng với Lữ đoàn Cơ giới số 63.

Việc giành được Kirovsk sẽ mở đường cho lực lượng Nga đến thị trấn Krasny Liman, một trung tâm hậu cần quan trọng do lực lượng Ukraine kiểm soát ở phía Bắc Donetsk.

Krasny Liman nằm cách Kirovsk khoảng 8 km về phía tây. Nga đã kiểm soát thị trấn này ngay từ đầu cuộc xung đột, nhưng Ukraine đã giành lại vào cuối năm 2022.