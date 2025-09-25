Bão số 10 sẽ 'quét' dọc biển miền Trung khi đổ bộ vào đất liền nước ta

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Bão số 10 dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dọc các tỉnh miền Trung.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão 10 năm 2025.

Hồi 19 giờ ngày 26/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có dấu hiệu yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ vĩ Bắc – 121,3 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Phạm vi ảnh hưởng: từ vĩ tuyến 11,5 đến 16,5 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,5 độ Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực phía Đông Bắc và Giữa Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 27/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên. Vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ Bắc – 115,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi ảnh hưởng: từ vĩ tuyến 12,0 đến 18,0 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Đến 19 giờ ngày 28/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc – 109,1 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12–13, giật cấp 16. Phạm vi ảnh hưởng: từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Bắc; kinh tuyến 107,0 đến 118,0 độ Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, và hoạt động yếu dần.

Từ chiều tối ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng bão Bualoi - Bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật bão sẽ di chuyển vào miền Trung.

Chuyên gia nhận định, khả năng Bão số 10 - Bão Bualoi mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao. Các dự báo hiện nay cho thấy cường độ cực đại của bão Bualoi không mạnh như bão Ragasa. Tuy nhiên, để có dự báo chính xác hơn thì cần đến thời điểm bão mạnh hơn, có tổ chức mây ổn định, cấu trúc bão hoàn thiện.

"Hiện tại, các các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự báo của Mỹ nhận định bão số 10 - Bão Bualoi sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ Việt Nam (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi)", ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.