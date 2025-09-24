Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo “rắn” Nga: Sự kiên nhẫn là có giới hạn 

Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio tham dự cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 23/9. Ảnh: Kyiv Post.

Trong bài phát biểu, ông Rubio nhấn mạnh sự cấp bách ngày càng lớn trong việc tìm kiếm con đường chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cùng nhiều lãnh đạo khác cũng đưa ra nhận định rằng tình thế bế tắc hiện nay không thể kéo dài.

Ông Rubio ca ngợi nỗ lực ngoại giao không mệt mỏi của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cảnh báo xung đột đang chuyển từ tình trạng “đóng băng” sang nguy cơ “leo thang” với các vụ tấn công và việc xâm phạm không phận láng giềng. “Cuộc xung đột này cần phải kết thúc”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Theo ông Rubio, nếu không có giải pháp hòa bình, những lựa chọn thực tế sẽ bao gồm “gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga” và Mỹ đẩy mạnh bán “vũ khí phòng thủ, thậm chí cả vũ khí tấn công” cho Ukraine. Ông Rubio cũng cảnh báo sự kiên nhẫn của chính quyền Tổng thống Donald Trump là “có giới hạn”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Liên Hợp Quốc cần hành động mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh các nước thành viên thường trực – Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp – phải “là lực lượng cùng hành động”. Ông Zelensky cũng cho biết một “kiến trúc an ninh mới” đang được hình thành, trong đó Mỹ đóng vai trò “chốt chặn” bảo đảm an ninh thực chất.

Ông Zelensky nhấn mạnh chỉ có một mặt trận thống nhất và cứng rắn mới có thể buộc Nga chấm dứt xung đột.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cũng lên tiếng kêu gọi không được để “đà ngoại giao mong manh” bị đánh mất. Ông ghi nhận các nỗ lực ngoại giao từ Mỹ và nhiều quốc gia khác, song thừa nhận tiến triển hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn “cực kỳ chậm chạp”.

Phía Nga hiện chưa có bài phát biểu chính thức tại Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới tới New York (Mỹ) vào ngày 24/9. Chuyến bay của ông Lavrov từ Moscow tới New York mất gần 12 giờ vì máy bay phải tránh bay qua không phận các quốc gia châu Âu, truyền thông Nga đưa tin.

Trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky vào ngày 23/9, Tổng thống Mỹ thay đổi lập trường, đề cập khả năng Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ trong xung đột với Nga.