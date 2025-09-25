Người Ukraine thận trọng khi ông Trump nói Nga là 'hổ giấy'

Bà Olha Voronina, 66 tuổi, người dân Kiev, ngày 24/9 bày tỏ mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump giữ lập trường nhất quán về cuộc chiến Nga - Ukraine, sau khi ông thay đổi quan điểm về khả năng Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay Nga.

"Chúng tôi cần hỗ trợ từ nước Mỹ, từ Donald Trump, chúng tôi hy vọng trong tương lai, nước Mỹ và ông Trump sẽ giữ nguyên quan điểm và thái độ đối với người dân, đất nước Ukraine cũng như cuộc chiến ở Ukraine", bà nói.

Binh sĩ và người dân Ukraine mặc niệm khi đưa tang một quân nhân trên đường phố Kiev ngày 24/9. Ảnh: AP

Ông Trump từng tuyên bố Kiev nên nhượng đất để đổi lấy thỏa thuận hòa bình sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8. Tuy nhiên, ông gây bất ngờ khi thay đổi quan điểm chỉ sau hơn một tháng, cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ nhờ sự giúp đỡ của NATO và Mỹ có thể tiếp tục bán vũ khí cho NATO để hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Mỹ còn cho rằng kinh tế Nga đang khó khăn và Nga thực chất là "hổ giấy".

Volodymyr Cheslavskyi, 48 tuổi, binh sĩ Ukraine đang trong quá trình trị thương tại Kiev, cho rằng Tổng thống Trump không thực sự quan tâm đến giúp đỡ Ukraine và luôn khiến mọi người phải đoán già đoán non về ý định thực sự của mình qua nhiều tuyên bố mâu thuẫn.

"Ông ấy mỗi lần nói một kiểu, lúc thì ủng hộ Ukraine, lúc thì không", Cheslavskyi nói.

Anna Khudimova, 43 tuổi, tin tưởng lực lượng vũ trang Ukraine có thể chiến thắng dù quân số ít hơn Nga, nhưng "không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ từ châu Âu". "Nếu ông Trump tác động thì có lẽ điều này sẽ trở thành hiện thực", bà nói.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Hợp tác Liên nghị viện của quốc hội Ukraine, cho rằng "điều quan trọng với chúng tôi là ngoài lời nói ra, liệu ông Trump có thực hiện cam kết áp lệnh trừng phạt cứng rắn lên Nga hay không".

Mỹ và Ukraine hồi đầu năm ký thỏa thuận cho phép Washington khai thác khoáng sản ở Ukraine. Phái đoàn Ukraine tuần tới sẽ đến Washington bàn về thỏa thuận liên doanh sản xuất vũ khí, theo đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna.

Bà cho hay thỏa thuận tập trung vào sản xuất máy bay không người lái, lĩnh vực Ukraine đang đi đầu khi áp dụng công nghệ mới trong sản xuất và đã được kiểm chứng trên chiến trường. Thỏa thuận này đã được lãnh đạo hai nước bàn bạc "khá chi tiết" hôm 23/9.

Max Bergmann, Giám đốc Chương trình châu Âu, Nga và Á - Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận xét bài đăng của ông Trump cho thấy Mỹ đang muốn "phủi tay" và chuyển giao trách nhiệm hỗ trợ Ukraine cho châu Âu.

"Tôi cảm thấy đó là cách Tổng thống tuyên bố rút lui, đại ý: 'Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm một số việc, nhưng về cơ bản đây là vấn đề của các vị'", ông Bergmann nói bên lề một hội nghị quốc phòng ở Tallinn, Estonia.

Đưa tin về bài đăng của ông Trump, các kênh truyền hình nhà nước Nga cho rằng Mỹ đang chuyển gánh nặng giải quyết xung đột cho châu Âu và khuyến khích châu lục này mua thêm vũ khí của Mỹ.

Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, phản bác tuyên bố của ông Trump rằng kinh tế Nga đang khó khăn và Nga chỉ là "hổ giấy", khẳng định nền kinh tế Nga vẫn phát triển mạnh mẽ bất chấp khó khăn và Nga thực chất "là gấu".

"Chúng tôi đang chiến đấu để đảm bảo an ninh và lợi ích của Nga, đồng thời xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ gây ra xung đột, liên quan tới việc những chính quyền Mỹ trước đây và châu Âu phớt lờ quan ngại của Nga", ông nói.