Cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhắc đến "cái giá" khi Kiev tấn công vùng Kursk của Nga

Cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: AFP

"Cái giá" phải trả

Trong một bài viết đăng trên tuần báo Zerkalo Nedeli (Ukraine), được nhiều báo trích dẫn lại ngày 24/9, ông Zaluzhnyi cho rằng những chiến dịch như tấn công vào vùng Kursk chỉ hợp lý khi mục tiêu được giới hạn rõ ràng và số thương vong nằm trong mức có thể chấp nhận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy "một đột phá chiến thuật riêng lẻ trên một đoạn hẹp mặt trận không đem lại thành công như mong muốn", trang PRM dẫn lời ông Zaluzhnyi.

Cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói thêm: "Tôi không biết chính xác cái giá của những hành động đó, nhưng rõ ràng nó quá đắt".

Theo ông Zaluzhnyi, lực lượng phòng thủ Nga đã tận dụng ưu thế công nghệ và chiến thuật để ngăn chặn đà tiến công của Ukraine, rồi sau đó còn phản công lại.

Nghi ngờ từ trước chiến dịch

Theo The New Voice of Ukraine, dẫn lại thông tin từ Politico, ông Zaluzhnyi từng phản đối kế hoạch tấn công vùng Kursk ngay từ đầu năm 2024, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc đẩy ý tưởng này. Ông Zaluzhnyi được cho là đã hỏi: "Sau khi lập được chỗ đứng, bước tiếp theo là gì?", nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng từ phía ông Zelensky.

Cũng theo The New Voice of Ukraine, ông Emil Ishkulov, cựu chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80, cũng bị cho là phản đối chiến dịch tấn công Kursk vì lo ngại đơn vị của ông quá dễ bị tổn thương khi tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Ishkulov sau đó bị miễn nhiệm chức vụ.

Ngoài bình luận về chiến dịch tấn công Kursk, ông Zaluzhnyi còn đề cập rộng hơn về tình trạng căng thẳng của binh sĩ Ukraine. Ông cảnh báo rằng những người lính trên tiền tuyến phải đối mặt với 3 kịch bản: "Chết, bị thương hoặc sụp đổ tinh thần" do thiếu hụt nhân lực và áp lực chiến đấu kéo dài.

Chiến dịch tấn công vùng Kursk được quân đội Ukraine thực hiện từ đầu tháng 8/2024. Ngày 12/8, Tổng thống Zelensky xác nhận lần đầu tiên rằng quân đội Ukraine đang hoạt động bên trong lãnh thổ Nga. Ông giải thích mục tiêu là buộc Moscow ngừng pháo kích vào vùng Sumy (Ukraine) và làm gián đoạn kế hoạch của Nga thiết lập "vùng đệm" trên lãnh thổ Ukraine.

Trong các tuyên bố công khai sau đó, ông Zelensky nhiều lần nhấn mạnh rằng Ukraine "không có ý định kiểm soát" vùng Kursk, mà chỉ muốn thay đổi thế trận và gây sức ép để đạt lợi thế trong đàm phán.

Trong khi đó, phía Nga tuyên bố đã giành lại toàn bộ vùng Kursk vào tháng 4/2025 và cho biết Ukraine đã chịu thương vong rất lớn. Ukraine bác bỏ các tuyên bố này.