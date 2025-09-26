Thủ tướng Ba Lan: Đừng "ảo tưởng" về tuyên bố của ông Trump

Thủ tướng Ba Lan – ông Donald Tusk (ảnh: Reuters)

Gánh nặng cho châu Âu?

Theo Reuters, những bình luận hôm 23/9 của ông Trump về tình hình xung đột Nga – Ukraine có thể khiến Kiev cảm thấy “nhẹ nhõm”, nhưng cũng có một số quan điểm cho rằng, Tổng thống Mỹ sẵn sàng để châu Âu và Ukraine tự xoay xở trong việc đối phó Nga.

“Tổng thống Trump vừa tuyên bố rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ của họ”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bình luận trên mạng xã hội X hôm 25/9.

“Đằng sau sự lạc quan đáng ngạc nhiên này là cam kết giảm bớt hỗ trợ của Mỹ và chuyển gánh nặng trách nhiệm chấm dứt xung đột cho châu Âu. Nhìn thẳng vào sự thật vẫn tốt hơn là ảo tưởng”, ông Tusk viết.

Trái ngược với quan điểm của ông Tusk, ông Karol Nawrocki – Tổng thống Ba Lan – lại cho rằng những tuyên bố hôm 23/9 của ông Trump là “tuyệt vời”.

Theo Reuters, ông Tusk và ông Nawrocki đạt được sự nhất trí về việc hỗ trợ Ukraine trong xung đột. Tuy nhiên, ông Nawrocki ưu tiên mối quan hệ với Washington hơn và cho rằng EU không nên can thiệp vào vấn đề quốc phòng của Ukraine, trong khi ông Tusk mong muốn khối này đóng vai trò ngang với Mỹ và NATO.

Người dân Ukraine lo ngại sau tuyên bố của ông Trump

Hôm 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại New York (Mỹ), ông Trump đã gây bất ngờ khi chỉ trích Nga và tuyên bố rằng Ukraine có thể “giành lại toàn bộ lãnh thổ”.

Người dân Ukraine tỏ ra dè dặt sau tuyên bố của ông Trump, theo Reuters.

Olha Voronina – 66 tuổi (cư dân ở Kiev) – cho biết, bà mong muốn Tổng thống Mỹ giữ lập trường nhất quán về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ nước Mỹ, từ ông Trump. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, nước Mỹ và ông Trump sẽ giữ nguyên quan điểm và thái độ đối với người dân, đất nước Ukraine và cuộc xung đột ở Ukraine”, bà Voronina nói.

Volodymyr Cheslavskyi, 48 tuổi – binh sĩ Ukraine đang hồi phục vết thương – cho rằng, ông Trump coi trọng lợi ích kinh tế của nước Mỹ hơn là giúp đỡ Ukraine và luôn đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn.

“Mỗi lần phát biểu, ông ấy có thể nói những điều khác nhau. Khi thì ủng hộ Ukraine, khi thì không”, Cheslavskyi nói.